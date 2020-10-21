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Gündem Kiracısından çıkmasını istedi hayatının şokunu yaşadı! Böylesi ne görüldü, ne duyuldu!
Gündem

Kiracısından çıkmasını istedi hayatının şokunu yaşadı! Böylesi ne görüldü, ne duyuldu!

Kocaeli’de kiracısının çıkmasını isteyen mülk sahibi hayatının şokunu yaşadı. Kiracısı mülkten çıkarken binayı da söküp götürdü

Yeniakit Publisher
2020-10-21 11:35:00 - 2020-10-21 11:49:11

Darıca'nın Osmangazi Mahallesi Sanayi Caddesi Kanuni Sokak'ta, 11 bin 725 metrekare alanda 8 bin 400 metrekare kapalı alana sahip fabrikada, temizlik ve ambalaj kağıdı üzerine üretim yapılan şirketin sahibi olan, İstanbul'un Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Han, binayı 27 Haziran 2018'de İhsan Yümlü’ye sattı. Han, daha sonra Yümlü ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak, aynı binada bu defa kiracı olarak üretime devam etti. Şirketten kira bedeli ödenemeyince icra takibi başlatıldı. Tahliyeye başlayan şirket yetkililerinin, fabrika binasının çelik konstrüksiyondan yapılan bazı eklentilerini söktüğü görüldü. Bunun üzerine İhsan Yümlü, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

'Fabrikayı söküp götürüyor'

Kiracılarının fabrikayı söküp, götürdüğünü iddia eden avukat Şükrü Caner, "Kiracımız ne yazık ki hem ödemeleri yapmadı hem de tahliye etmesini istediğimizde de fabrikayı taşımaya başladı. Fabrikanın içerisinde bulunan şeyleri taşıması en yasal hakkıdır ama fabrikayı söküp götürüyor. Bu dünya tarihinde görülmüş bir şey değil. Fabrikanın yan panelleri dahil her şeyi vinçlerle götürüyor, TIR ile taşıyor. Bir başka yere fabrika kurma gerekçesiyle yapıyor bunu yani fabrikamızı kaçırıyor" dedi.

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Yorumlar

serdar kubilay

Demekki,büyüklerinden bir şeyler öğrenmişler,akla hayale gelmeyecek ne kadar üç kağıt işler varsa yapılıyor.
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muhammed yılmaz

kiracı chp li istanbul maltepe belediyesi başkan yardımcısı Yahya Han imiş.normal mi desem yaparmı desem bilemedim.
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