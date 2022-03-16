Kıraç'ın tarafını seçen Nihat Genç'ten Özgür Demirtaş ve Şahan Gökbakar'a olay sözler!

Ekonomist Özgür Demirtaş, eski Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Müdürü Bartu Soral ile yaşadığı polemiğin ardından Kıraç’ı da hedef almıştı.

“İsmi lazım değil bir ekonomi yazarı ya da finansçıyı hem de Türkiye’de, 4 milyona yakın insan niye takip eder!” diye soran Kıraç’a Demirtaş şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ülkede istediği kadar ünlü olamayan ve gündeme gelmek isteyen kim varsa bana yazıyor. Te Allahım yarabbim. Kim bu Kıraç?”

Kıraç’ın yanıtı gecikmedi: “Açık söyleyeyim; Ben bıktım bu kibirden ve kendi ülkemde bana had bildirmeye çalışan Anglo Sakson tavırlardan! Kim olmalıyım basit bir soru sormak için kardeşim kim?”

Kıraç önceki gün katıldığı Veryansın Tv canlı yayınında da Demirtaş’a yanıt verdi.

Özgür Demirtaş ve Kıraç arasındaki tartışma sosyal medyanın gündemine oturdu ve binlerce tweet atıldı.

En son Şahan Gökbakar da bir tweetle tartışmaya katıldı.

Gökbakar, “Özgür Demirtaş ekonomist bir halk ozanıdır. Bilgi ve tecrübesi, herkesin anlayacağı şekilde dökülür dilinden. Muzisyenin “neden bu kadar takip ediliyor?” sorusuna açıklayıcı olabilir. Bu garip komedyenin anlamadığı ise, neden böyle bir soru var?” ifadelerini kullandı.

Mesaj sonrası Demirtaş’tan Gökbakar’a teşekkür geldi. Kıraç ise kendisini hedef alan paylaşıma şöyle yanıt verdi:

“Aynı kibir! Aynı üstten bakmalar! Kankasına destek oluyor aklınca.Şimdi bir şey deseeem hemen linç tezgahlayacak belli! Ama eminim ki insanlar türevinizin gerçek yüzünü yakında görecek!”

Tartışmaya son katılan ise Nihat Genç oldu. Genç, Özgür Demirtaş ve Şahan Gökbakar’a sosyal medya hesabından şöyle yanıt verdi:

“Peter Sellers ‘Merhaba Dünya’ filminde beş yaş zekasında bahçıvandır ve ‘çiçekler açacak’ ‘kar yağacak’ gibi naif sözleriyle dünya borsasına ve Amerikan başkanlarına ‘ekonomi danışmanlığı’ yapıverdiği anlatılır, çok eğlencelidir, dünyalıları güldürür ve…

… Medyamızda da tıpkı filmdeki gibi beş yaş zekasında Özgür Demirtaş peydah oldu, filmdeki gibi inecek-çıkacak gibi basit laflarla yüzbinleri etkiliyormuş(?!), gülmeyin, yine beş yaş zekasında filmler yapan Şahan, Demirtaş’ı sahipleniyor, neden, ANLADIĞI İÇİN!”