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Ekonomi Kiracıları ilgilendiren rakam belli oldu
Ekonomi

Kiracıları ilgilendiren rakam belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-09-03 11:00:00 -
Kiracıları ilgilendiren rakam belli oldu

Bir süredir kiracıların merakla beklediği haber geldi. İşte, eylül ayı kira artış oranı...

Eylül ayı için kira artış oranı yüzde 64,91 olarak gerçekleşti. 2024 yılı Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Eylül ayı kira artışlarındaki tavan oran belli oldu. Eylül ayı kira artış tavanı yüzde 64,91 olarak gerçekleşti. TÜFE'deki değişim 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64,91 olarak gerçekleşti.

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Yorumlar

Murat

Bu iktidar döneminde oldu çoğu hangi Akp nin referansıyla girdi islama tahammülü olmayan her yere doldurdular namaz koşup sürgün edilen var ahlaksızlık yapmayın birazda zırtoları eleştirin.

Gültekin

KİRA ARTIŞ ORANINI TESPİT EDENLER BİR İNCELENSİN, ÇOĞUNUN KİRA GELİRLERİ OLDUĞUNU HER KES GÖRECEKTİR, KİRACILARA BU ZÜLMÜ REVA GÖREN SİSTEM SORGULANMALIDIR, GELİRLERE GÖRE, KİRA ARTIŞ ORANI HİÇ ÖRTÜŞMÜYOR, BU SORUMSUZCA AÇIKLANAN ORANLAR YÜZÜNDEN TOPLUMUN HUZURUNU SANKİ GİZLİ ELLER KAŞIYORMUŞ GİBİ UYGULAMALARDAN ÇOK CİDDİ RAHATSIZLIK DUYUYORUZ.
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