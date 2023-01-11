Kiracılara kötü haber! Yüzde 25'lik kira artış sınırlaması o tarihte sona erecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, hükümet tarafından belirlenen yüzde 25'lik kira artış sınırlandırılmasının Temmuz ayında sona ereceğini söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulundu. Nebati, "Yüzde 25 kira artışı temmuzda bitecek" dedi.
AA'ya konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, olağanüstü bir dönemde olağanüstü bir düzenleme olarak nitelediği kira artışlarının yüzde 25 ile sınırlanması uygulamasının da Temmuz ayında süresi bitince yenilenmeyeceğini, kira artışlarının kiracı ve ev sahipleri arasında kararlaştırılacağını kaydetti.