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Ekonomi Kiracılar dikkat! Zam oranları belli oldu
Ekonomi

Kiracılar dikkat! Zam oranları belli oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kira zam oranı belli oldu. Haziran 2022'de kira artış oranı yüzde 39,33 oldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 10:20:00 -
Kiracılar dikkat! Zam oranları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.

Haziran ayı kira zam oranı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 39.33 artış gerçekleşti.
Bu veri haziran ayı kira artış oranını da belirledi. Yani ev sahipleri haziran 2022'de kiralara en fazla yüzde 39.33 oranında zam yapabilecek.

Mayıs 2022 enflasyonu ise aylık yüzde 2.98 yıllık yüzde 73.50 oranında arttı.

Örnek hesaplama

Mevcut Konut kirası: 1.000 TL

Kira artış oranı: %39,33

Nisan ayı kira artış tutarı: 393,3 TL

Zamlı kira tutarı: 1.393,3 TL

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