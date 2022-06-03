Kiracılar dikkat! Zam oranları belli oldu
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kira zam oranı belli oldu. Haziran 2022'de kira artış oranı yüzde 39,33 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.
Haziran ayı kira zam oranı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 39.33 artış gerçekleşti.
Bu veri haziran ayı kira artış oranını da belirledi. Yani ev sahipleri haziran 2022'de kiralara en fazla yüzde 39.33 oranında zam yapabilecek.
Mayıs 2022 enflasyonu ise aylık yüzde 2.98 yıllık yüzde 73.50 oranında arttı.
Örnek hesaplama
Mevcut Konut kirası: 1.000 TL
Kira artış oranı: %39,33
Nisan ayı kira artış tutarı: 393,3 TL
Zamlı kira tutarı: 1.393,3 TL