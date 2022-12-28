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Aktüel Kiracılar dikkat! Ev sahibinden tazminat alabilirsiniz
Aktüel

Kiracılar dikkat! Ev sahibinden tazminat alabilirsiniz

Gayrimenkul fiyatlarındaki fahiş artışlar çok sayıda evin el değiştirmesine neden oldu. İçinde kiracı varken satılan evlerin yeni sahipleri ve eski sahiplerini bekleyen durumlar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Doç. Dr. Umut Yeniocak, kira sözleşmesi devam ederken kiradaki konutunu ya da iş yerini satan ev sahiplerinin, kiracıya tazminat ödemek zorunda kalabileceğine dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 11:38:00 -
Kiracılar dikkat! Ev sahibinden tazminat alabilirsiniz

İçerisinde kiracı olan gayrimenkullerin satışı konusunda önemli uyarılarda bulunan Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Yeniocak, kanuna göre, içinde kiracı olan konut ya da iş yerini satın alan yeni malikin, satın aldığı tarihten itibaren bir ay içinde kiracıya ihtar göndererek, kiracının altı ay sonra çıkmasını talep edebileceğini belirtti.

Doç. Dr. Umut Yeniocak, yeni malikin kiracının kabul etmemesi durumunda kendi ihtiyacı sebebiyle tahliye davası açabileceğine de değindi.

"Sözleşme süresi bitmeden satılırsa, eski malikten tazminat hakkı doğar"

Kiracının bu noktada yapabileceği önemli bir adım olduğuna değinen Doç. Dr. Yeniocak, “Tahliye davası bildirimi üzerine kira sözleşmesinin süresi henüz sona ermediği hâlde oturduğu konutu ya da iş yerini boşaltmak zorunda kalan kiracı, aralarındaki kira sözleşmesinin süresi bitmeden taşınmazı satarak mağdur olmasına sebep olan eski malikten tazminat talep edebilir” dedi.

"Masraflar ve gelir kayıpları eski malikten talep edilebilir"

Daha önce bir kiracını açtığı gelir kaybı davasını örnek gösteren ve Yargıtay 6. Dairesinin bu konuda verdiği emsal karara dikkat çeken Yeniocak, "Yargıtay bu kararında; yeni malikin satın aldığı tarihten itibaren bir ay içinde gönderdiği tahliye ihtarı üzerine henüz kira süresi bitmeden iş yerini tahliye etmek zorunda kalan bir kiracının, iş yerine yaptığı masraflar ve yeni bir yer kiralayıp çalışmaya başlayana kadar uğrayacağı gelir kaybı için eski malikten tazminat talep ettiği davada, kiracının talebini kabul etmiştir" dedi.

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Yorumlar

Mbk

Kiracı şislide 3500 TL oturuyor.Bunu iki taraf içinde hakaniyet zamı nasıl olur.%25 çok az

Türkiyem

Ha ha ha biraz gülelim
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