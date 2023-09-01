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Yaşam Kiracı ile ev sahibi uyuşmazlıklarında 3 hafta süre olacak: 2023'te arabuluculuk dönemi başladı! Yeni tablo bu oldu, değişti
Yaşam

Kiracı ile ev sahibi uyuşmazlıklarında 3 hafta süre olacak: 2023'te arabuluculuk dönemi başladı! Yeni tablo bu oldu, değişti

Yeniakit Publisher
2023-09-01 18:57:00 - 2023-09-01 18:58:41
Kiracı ile ev sahibi uyuşmazlıklarında 3 hafta süre olacak: 2023'te arabuluculuk dönemi başladı! Yeni tablo bu oldu, değişti

Kira ve kat mülkiyeti hukuku kaynaklı anlaşmazlıklarda yeni dönemde hükümet değiştirdi bugünden itibaren arabulucularda çözüm ..Taraflara sistem tarafından 3 hafta süre tanınıyor. Fahiş kira artışlarından kaynaklı ev sahibi ile kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıkların çözümü için yeni dönem bugün resmen başladı. Peki süreç nasıl işleyecek?

Kiracı ile ev sahibi arasındaki arabuluculuk döneminin başlamasıyla birlikte İstanbul Adalet Sarayı’na ilk gün 250 başvuru yapıldı.

Kira ve kat mülkiyeti hukuku kaynaklı anlaşmazlıklarda bugünden itibaren arabulucularda çözüm bulunabilecek. Kiracı ve ev sahipleri adliyelerde bulunan arabuluculuk bürosuna başvuru yapabilecek.

Sistem başvurunun sonrasında otomatik olarak taraflara bir gün sonra arabulucu atıyor. Taraflara sistem tarafından 3 hafta süre tanınıyor. Eğer bu sürede taraflar anlaşamaz ise bir hafta ek süre daha veriliyor. Taraflar toplam 4 hafta içinde anlaşamadığı takdirde dava açılıyor.

İLK GÜN 250 BAŞVURU YAPILDI

İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan arabuluculuk bürosuna vatandaşlar sabah saat 09.00’dan itibaren başvuruda bulunmak için geldi. Arabuluculuk bürosuna yapılan 300 başvurudan 250’sinin kira anlaşmazlıklarından oluştuğu öğrenildi.
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