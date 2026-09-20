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Yerel Kıraathanedeki kavga kanlı bitti: Tüfekle vurulan müşteri hayatını kaybetti
Yerel

Kıraathanedeki kavga kanlı bitti: Tüfekle vurulan müşteri hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Kıraathanedeki kavga kanlı bitti: Tüfekle vurulan müşteri hayatını kaybetti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kıraathanede çıkan tartışmada çalışan tarafından tüfekle vurulan müşteri hayatını kaybetti.

Keykubat Mahallesi Kaynak Caddesi üzerinde bir kıraathanede; kıraathane çalışanı O.Ö. ile müşteri Erol Koyuncu (47) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine O.Ö. tüfekle Erol Koyuncu’ya ateş açtı. Erol Koyuncu, vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli O.Ö. de karakola giderek teslim oldu.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Koyuncu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Koyuncu’nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı’na kaldırıldı.

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