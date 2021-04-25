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Gündem Kıraathanede yakalanan kadından ilginç savunma: İftara geldim
Gündem

Kıraathanede yakalanan kadından ilginç savunma: İftara geldim

Esenyurt’ta kıraathaneye çevrilen bir daireye operasyon yapan polis ekipleri, içeride çok sayıda kişiyle karşılaştı. Operasyonda kıraathanede yakalanan bir kadının ’iftara çağrıldım’ demesi dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 13:58:00 - 2021-04-25 14:02:28

İstanbul Esenyurt’ta polis ekipleri, kumarhaneye dönüştürülen bir daireye yaptıkları baskında adete şoke oldular. Yapılan operasyonda eşi pozitif olduğu için karantina altında olması gereken temaslı bir kişi okey masasında yakalanırken, çay kovasının içinden de silah çıktı. Tıka basa dolu olan dairede oyun oynayan 46 kişiye toplam 159 bin 774 lira ceza kesilirken, okey masasındaki bir kadının ’iftara çağrıldım’ demesi dikkat çekti.

Karantinada olması gerekirken okey masasında çıktı

Baskında yakalanan kişilerin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldığı esnada şaşırtan bir olay yaşandı. Yapılan taramada 1 kişinin karantinada olması gerekirken, kumarhanede oyun oynadığı ortaya çıktı. Eşinin pozitif olması nedeniyle temaslı olan Ali S. isimli şahsın karantinayı ihlal ettiği belirlendi. Polis ekiplerinin ihbarı üzerine gelen filyasyon ekipleri tarafından şahıs hastaneye götürüldü.

“Ben karantinanın bitiş süresini yanlış okumuşum”

Eşinin korona olduğunu kendinin sadece temaslı olduğunu ifade eden Ali S., “Bugün yasağımın dolduğunu biliyordum. Ancak bir gün daha karantinada olmam gerekiyormuş. Eşim pozitif çıktı diye ben de karantinadaydım” sözleriyle kendini savundu. Okey masasında polis ekiplerine yakalanan bir kadının ise, “Ben iftara geldim. Yemek yedim arkadan siz girdiniz” demesi pes dedirtti.

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Yorumlar

1905

yakalanınca mutlaka bşr yalan atmasyonu başlıyor bahane hazır güya polisi kadıracak gülermisin ağlarmısın
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