Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,89, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 3,92 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 16,59, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 38,33 oldu. Bu gelişmenin ardından haziran ayı kira zam oranı da belli oldu. Peki, kiralara yüzde kaç zam yapılabilir?

Kira zam oranı ne kadar? Haziran ayı kira zam oranı 2021

Milyonlarca ev sahibi ve kiracı, haziran ayı kira zam oranını araştırmaya başladı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kira zam oranı da belli oldu. TÜFE, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,89, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,39, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,59 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14,13 arttı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor. Açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

Örnek kira hesaplama

Kira: 1.000

Kira artış oranı: yüzde 13,70

Mayıs ayı kira zam oranı: 1.137,00 TL