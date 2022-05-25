Kira artış oranlarıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Konu hakkında yeni bir düzenlemenin yapılması bekleniyor. Peki, kira tavan fiyat uygulaması ne zaman başlayacak?

Kira tavan fiyatı ne kadar oldu 2022 | Sabit kira düzenlemesi ne?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, “İnşallah ağustos ayında Sayın cumhurbaşkanımız yeni sosyal konut projesini milletimiz ile paylaşacak. Kiranın TÜFE dışındaki güncellemesini ancak 5 yıl sonra yapabilirsiniz. Tüm bunlara baktığınızda kira artış oranını yüzde 35 olarak devletimiz açıklamış. Tavan budur bunun dışında bir artış söz konusu olamaz. Olası artışlar ile alakalı da azı fırsatçılar var. Normalde 35 yapması gerekirken 50-60-100 artış yapıyor. Burada hakkı olamayan artışları konu edip kontratlar yapıyorlar. Biz bu konuyu takip ediyoruz. Biz vatandaşlarımızın şikayetlerini inceleyerek hukuki süreci başlatabiliriz" dedi.

Yapılacak düzenleme ile ev sahipleri ve kiracıların mağdur edilmeyeceğini belirten Kurum, "Vatandaşımızı biz çaresiz bırakmadık. Biz milletimiz ile birlikte yol yürüyoruz. Sahada gezdiğimizde milletimizin talepleri doğrultusunda düzenlemeler yapmaktayız. Milletimiz bu nedenle bize oy veriyor. Biz fahiş kira artışına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Kira güncellemeleri zaten belli. Rayiç bedelleri bire bir takip edeceğiz. Yapacağımız düzenleme çerçevesinde ev sahibi de kiracı da mağdur olmayacak. Fırsatçılara göz yummayacağız. 10-15 gün içerisinde Cumhurbaşkanımız düzenlemeyi açıklayacak. Biz bir konu üzerinden düzenleme yapamayız. Zaten mevcut düzenlemede emlak vergisi söz konusu. Burada insanlar emlak vergisini verdikten sonra ben hayatımdan memnunum, param da var evi de boş bırakıyorum diyebilir. Buna karışmamız doğru olmaz" diye konuştu.