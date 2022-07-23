Kira stopajı kalkacak mı? Esnafdan kira stopaj vergisi alımayacak mı?

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Konutlara getirilen yüzde 25 kira oranı esnafımızın iş yeri kiralarında da uygulanmalı” dedi. Esnafın elektrik, su, doğal gaz faturaları ve işçi maliyetleri artarken iş yeri kiraları da tavan yaptı. Konutlardaki Kira bedelinde en fazla yüzde 25 oranında artış yapılabiliyorken aynı uygulama iş yerleri için de geçerli olmalı. Artan kira maliyetleri esnafımızın belini bükerken dükkânı kiralık olan esnaf ve sanatkârımız kar da etse zarar da etse işyeri kirasını ve kiradan doğan Stopaj vergisini ödemek zorunda kalıyor. Bu yük esnafımıza ağır geliyor.

Esnafdan kira stopaj vergisi alımayacak mı?

TESK Başkanı Pandemi döneminde bir süreliğine geçici olarak yarı yarıya düşürülen stopaj yeniden gündeme alınarak sıfırlanmalı. Zaten normalde kira gelirlerinden doğan vergiyi, kirayı alan mükellefin yani iş yeri sahibinin ödemesi gerekir. Esnafımızın sırtında bir kambur olan kira stopajı tamamen kaldırılmalı” şeklinde konuştu.