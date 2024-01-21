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Yaşam Kira kavgasında eniştesini öldürdü
Yaşam

Kira kavgasında eniştesini öldürdü

Yeniakit Publisher
2024-01-21 23:33:00 -
Kira kavgasında eniştesini öldürdü

Gaziantep’te bir şahıs, kira yüzünden bir süredir tartışmalar yaşadığı eniştesini silahla vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Selimiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, S.C. ile eniştesi Sezai Altın (48) arasında kira anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda S.C., eniştesini silahla vurarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Sezai Altın’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Altın’ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Altın’ı vurarak kaçan kayınbiraderi S.C.’yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

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