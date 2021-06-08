Kira gelirini hiç beyan etmeyenler ne kadar vergi ödeyecek? Kira borç yapılandırma ne zaman?

İş dünyası ve vergi mükelleflerinin beklediği borçların yeniden yapılandırılması, matrah ve vergi artırımının yeniden düzenlenmesini kapsayan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek yasalaştı. Peki 15 maddelik kanun teklifinde neler var? Kanun teklifinde gayri menkullere ilişkin vergi ödemelerine ilişkin ne gibi düzenlemeler söz konusu?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren borçların yeniden yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı ile sicil affını içeren 15 maddelik torba yasa kabul edilerek yasalaştı. Ahmet Karabıyık kabul edilen kanun teklifinin detaylarını şu şekilde açıkladı: “Geçmiş beş yılda; kira geliri elde ettiği halde, kira gelirini beyan etmemiş gelir sahipleri olabilir.

Kira gelirini hiç beyan etmeyenler ne kadar vergi ödeyecek?

2016 için 9.400 lira, 2017 için 9.960 lira, 2018 için 10.580 lira, 2019 için 11. 240 lira, 2020 için 12.740 ödendiğinde, geçmiş beş yılın vergisi sorulmayacak. İlgili yıllarda kira gelirinden dolayı beyanname verme sınırını aşmayanlar için zaten vergi riski yok. Örneğin 2018 için ‘Yıllık 4.400 TL’yi aşmayan konut kira geliri elde edenlerin’ beyanname verme zorunlulukları yoktu. 2018 için işyeri kiralarında ise yıllık brüt 34.000 TL’yi aşmayan kira geliri olanlar beyanname vermiyorlardı.

Hangi dönemler için vergi barıştan yararlanılacak?

Maliye, geçmiş 5 yıl için vergi incelemesi yapabiliyor. Zamanaşımı süresi dolmamış olan yıllar 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020. Geçmiş beş yılın tamamı için de, herhangi bir (veya birkaç) yıl için de vergi barışından yararlanmak mümkün.

Matrah arttırımı sonrası ne kadar vergi ödenecek?

Geçmiş beş yılın hangisi için ne kadar ödeme yapılması gerektiği tabloda görülebilir. Örneğin; 2018 yılı için vergi incelemesi riskinden kurtulmak isteyenler, daha önce beyan ettikleri GV matrahını, yüzde 20 oranında arttıracak (Arttırılan matrah 10.580 TL’nin altında olamıyor), bunun da yüzde 15’ni ödeyecekler. Arttırımda bulunulan yıla ait yıllık beyannamelerin; yasal süresinde verilmesinde ve tahakkuk eden vergilerin süresinde ödenmesi konusunda aksama yaşanmışsa vergi oranı (en az matrah tutarı üzerinden) olarak yüzde 15 değil, yüzde 20 oranı dikkate alınacak. Her bir dönem için ayrı ayrı 10 TL’yi aşmayan tutardaki eksik ödemeler, 5 puanlık oran avantajından yararlanmayı engellemiyor."