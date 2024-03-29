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Ekonomi Kira gelir beyannameleri için başvuru süreleri uzatıldı
Ekonomi

Kira gelir beyannameleri için başvuru süreleri uzatıldı

Yeniakit Publisher
2024-03-29 09:15:00 -
Kira gelir beyannameleri için başvuru süreleri uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2023 yılı kira gelir beyannamesi için başvuruların 5 Nisana kadar uzatıldığını duyurdu.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2023 yılı kira gelir beyannamesi için başvuruların 5 Nisana kadar uzatıldığını duyurdu.

GİB'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Nisan'da sona ermesi beklenen kira gelir beyannamesi başvuruları 5 Nisan Cuma gününe kadar uzatıldığı belirtildi.

Buna göre, 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimler, 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar teslim edilebilecek.

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