Kira gelir beyannameleri için başvuru süreleri uzatıldı
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2023 yılı kira gelir beyannamesi için başvuruların 5 Nisana kadar uzatıldığını duyurdu.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2023 yılı kira gelir beyannamesi için başvuruların 5 Nisana kadar uzatıldığını duyurdu.
GİB'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Nisan'da sona ermesi beklenen kira gelir beyannamesi başvuruları 5 Nisan Cuma gününe kadar uzatıldığı belirtildi.
Buna göre, 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimler, 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar teslim edilebilecek.