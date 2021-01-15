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Ekonomi Kira desteği ödemeleri ne zaman verilecek?
Ekonomi

Kira desteği ödemeleri ne zaman verilecek?

Esnaf kira yardımı (hibe desteği ) ödemeleri ne zaman başlıyor? 1000 TL kira yardımı başvurusu ne zaman? Kira ve gelir kaybı desteği ödemeleri ne zaman? İşte, tarih bilgisi...

Yeniakit Publisher
2021-01-15 17:36:00 -
Kira desteği ödemeleri ne zaman verilecek?

Esnafa kira yardımı (hibe desteği) başvuruları geçtiğimiz günlerde sona ererken şimdilerde başvuruda bulunan vatandaşlar bu ödeneklerin yatırılacağı tarihi merak ediyor.

Kira desteği ödemeleri ne zaman verilecek?

Esnaf gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri için başvuru süreci 11 Ocak Pazartesi günü sona erdi. 1000 TL gelir kaybı desteği, 500-750 TL arası da kira desteği sağlayacak olan Ticaret Bakanlığı, müracaatları E-Devlet üzerinden kabul edecek. Bu başvuruların tamamlanmasının ardından gözler değerlendirme sonuçlarına çevrilecek.

22 Aralık'ta yürürlüğe konan "Esnafa kira yardımı (1000 TL hibe desteği) ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar yapılacak değerlendirmeler sonrası maddi destekten faydalanabilecek. Başvuru e-devlet aracılığı ile 8 Ocak 2021 itibarıyla başladı.

Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Başvuruda bulunan tarafından başvuru ve eki taahhütname, elektronik ortamda onaylanacak.

Esnafa verilecek olan hibe ve kira desteği tutarının 11 Ocak tarihinde başvuruların tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde neticelenmesi bekleniyor.

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