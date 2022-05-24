Kira artışına sınırlama gelecek mi? Konut ve kira fiyatları düşecek mi?

Korona salgını başta olmak üzere artan maliyetler nedeniyle yeni konutlar yapılamamakta. Hal böyle olunca da mevcut konutlar yeterli olmamakta. Özellikle de son bir kaç yıldır konut fiyatları adeta çıldırdı. Artan konut fiyatlarını aşağıya çekmek için hükümet yeni ekonomik paket açıkladı.

Konut ve kira fiyatlarına dikkat çeken MHP Genel Başkanı Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli uyarılarda bulundu. MHP lideri Bahçeli, "Kira artışları ile konut fiyatlarındaki vahim artışları sınırlandırmak, dar ve orta gelirli vatandaşlarımızı düşünmek ve taleplerine kulak vermek mecburiyetindeyiz." açıklamasının ardından Konut fiyatları ve kiralar düşecek mi? Kira artışına sınırlama mı gelecek? soruları da sorulmaya başlandı.

Kira artışına sınırlama gelecek mi?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın başlattığı kira artış oranları ve kiralama hükümleri ile ilgili yasal çalışma sonunda belli olacak. Konuyla ilgili ilk toplantıysa bugün saat 19.00'da yapılacak.

Kira artış oranı ne kadar?

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,46 artış gerçekleşmişti. Mayıs ayı kira artış oranı %34,46 olmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konut sektörü temsilcileri ile bir araya gelmişti. Bakan Nebati, konut sektörü temsilcileriyle enflasyonla mücadelede vatandaşları rahatlatacak adımların atılması hususunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz Bakanlar Kurulu toplantısında aldıkları kararları ilan etmişti. Erdoğan, konut alacaklara yönelik iki kredi kampanyası yapıldığını duyurmuştu. Vatandaşlar yüzde 0.89 ve 0.99 oranlarıyla 10 yıl vadeli olarak 2 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek. Açıklanan bu paket ile konut fiyatlarının düşürülmesi bekleniyor.