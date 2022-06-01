Kira artışı miktar üzerinden mi oran üzerinden mi belirlenecek?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira konusunda fahiş artışların talep edildiğini, bu artışlar karşısında kiracıların zorda kaldığını ve özellikle İstanbul'da bunun büyük bir soruna dönüştüğünü söyledi.

Kira düzenlemesinde neler var?

Ev sahibinin ve kiracının hukukunu koruyarak kiralarda fahiş fiyatların önüne geçmek için bir formül arayışında olunduğunu dile getiren Bozdağ, bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Adalet, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının ortak çalışma yaptığını hatırlattı. Bakan Bozdağ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında kendisinin de yer aldığı toplantıda, bazı başlıklar üzerinde durulduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Birinci başlık ilk defa kiraya verecek ev sahibi ile kiraya tutacak kişi arasında kira miktarıyla ilgili nasıl bir ölçü konabilir, iki tarafın hukukunu koruyan bununla ilgili çalışma yapılması talimatını verdik. Arkasından oturanlarla ilgili artış oranı nasıl olacak, ne olacak, neye göre yapılacak, TÜFE, TEFE, diğer enflasyon rakamları, başka şeyler, bütün bunları da dikkate alarak hem ev sahibinin hem de kiracının hukukunu koruyan ortak bir formül. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor."

Kira artışı miktar üzerinden mi orana üzerinden mi belirlenecek?

Adalet Bakanı Bozdağ, kira düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada "Oran üzerinden bir belirleme yapacağız, miktar üzerinden değil. Son aşamaya gelindi. Bu, geçici bir düzenleme olacaktır." dedi. Adalet Bakanı Bozdağ, "Oran üzerinden bir belirleme yapacağız. Miktar üzerinden değil. Çünkü oran üzerinden bir belirlemenin makul olacağını düşünüyoruz. Oran üzerinden yaptığımızda maliyet her miktara göre farklı şekilde oluşacaktır. Son aşamaya gelindiğini ifade etmek isterim. Bu, geçici bir düzenleme olacaktır, altını çizeyim. Kalıcı bir düzenleme değil, geçici bir düzenleme yapacağız. Süre bittikten sonra da bu eski hale devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve birçok ildeki fahiş kira artışlarının üzerinde de çalışıldığını açıklamıştı. Kurum, kanunen TÜFE üzerinde artış olamayacağını hatırlattı, "TÜFE üzerinde artış yapanlara kanuni müeyyideyi uygulayacağız. Vatandaşın daha uygun koşullarda ev sahibi olabilmesi için inşaat sektörüne vergi istisnası ve tapu harcı dahil konuları Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşüyoruz" demişti. Kurum, 4 bakanlığın üzerinde çalıştığı kira ile ilgili çalışmanın TBMM'ye 10 gün içinde gönderileceğini de sözlerine eklemişti.