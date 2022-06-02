Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? TÜFE kira artış hesaplama:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ay enflasyon rakamlarını açıklıyor. Açıklanan enflasyon rakamları sonrası ise ev sahiplerinin ve kiracıların merakla beklediği kira artış oranları netlik kazanıyor. Mayıs ayı kira artış oranın açıklanmasının ardından, ev sahibi ve kiracılar Haziran ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Mayıs enflasyon oranı 3 Haziran tarihinde saat 10.00'da belli olacak. Mayıs ayı enflasyon verilerinin netlik kazanmasıyla birlikte haziran ayına ilişkin kira artış oranları da belli olmuş olacak.

Kira artış oranı hesaplam nasıl yapılır?

12 aylık ortalama baz alınarak hesaplanan kira artış oranı araştırılıyor. TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mayıs ayı için yüzde %34,46 olmuştu. Buna göre işte kira artış oranı hesaplama...

Örnek konut kirası: 1.000 TL

Kira artış oranı: %34,46

Mayıs ayı kira artış tutarı: 344,6 TL

Mayıs ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.344,6 TL

Kira artış oranı hesaplaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira artışına ilişkin üzerinde çalışılan formülü açıkladı. Buna göre, artış oranları mevcut durumdaki gibi 12 aylık ortalama TÜFE'ye göre değil, belirlenecek yeni bir oran üzerinden yapılacak.

Bu oranın da 12 aylık TÜFE ortalamasının yarısı olacağı belirtiliyor. Evini ilk kez kiraya verenler ile mevcut kontratını yenileyenler için farklı şartlar belirlenecek. Evini yeni kiraya verecekler için rayiç bedele bağlı bir değer belirlenmesi tartışılıyor. Adalet Bakanı Bozdağ, "Oran üzerinden bir belirleme yapacağız. Miktar üzerinden değil. Çünkü oran üzerinden bir belirlemenin makul olacağını düşünüyoruz. Oran üzerinden yaptığımızda maliyet her miktara göre farklı şekilde oluşacaktır. Son aşamaya gelindiğini ifade etmek isterim. Bu, geçici bir düzenleme olacaktır, altını çizeyim. Kalıcı bir düzenleme değil, geçici bir düzenleme yapacağız. Süre bittikten sonra da bu eski hale devam edeceğiz" şeklinde konuştu.