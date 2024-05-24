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Yerel Kır düğünlerinin yeni favori mekanı olacak!
Yerel

Kır düğünlerinin yeni favori mekanı olacak!

Yeniakit Publisher
2024-05-24 12:48:00 - 2024-05-24 12:48:18
Kır düğünlerinin yeni favori mekanı olacak!

Kocaeli Başiskele'de mevcut olan Kullar Kültür Merkezi'nin modern tarzda dönüştürülmesine yönelik sürdürülen projenin sona gelinmesiyle beraber kır düğünlerinin yeni adresi olacak.

Başiskele'de mevcut olan Kullar Kültür Merkezi'nin modern tarzda dönüştürülmesini yönelik sürdürülen projede sona gelindi. Sosyal ve kültürel birçok etkinliğe ev sahipliği yapması planlanan yeni merkez, kır düğünlerinin de yeni adresi olacak.

Başiskele Belediyesi tarafından, Mehmetağa Mahallesi Alsancak Caddesi Dereboyu Sokak'taki mevcut olan Kullar Kültür Merkezi'nin modern tarzda yeniden dönüştürülmesini kapsayan kentin yeni sosyal yaşam alanı tamamlanmak üzere. Mevcut salonun yenilenmesi kısa sürede tamamlanıp yeniden hizmete sunulurken; derslik, konferans salonu, fuaye ve sergi alanlarının yer aldığı yeni bina da hummalı çalışmalar sonucunda tamamlandı.

Vatandaşların kır düğünlerine de ev sahipliği yapacak olan Kullar Yaşam Merkezi'nde, organizasyonun yapılacağı alanın aydınlatma direkleri dikildikten sonra belediye ekiplerince rulo çim serimi çalışmaları yapılmaya başlandı. Çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları da yakın zamanda bitecek olan merkez, kentte kır düğünlerinin yen adresi olacak.

Sosyal ve kültürel birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak kentin yeni yaşam merkezinde 400 kişilik düğün salonu, kır düğün alanı, 3 eğitim atölyesi, 90 kişilik konferans salonu, seminer salonu, fuaye sergi salonu ve otopark alanları yer alacak.

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