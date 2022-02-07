Kinoa: Sindirimi düzenleyen en etkili besin

Kinoanın en büyük faydalarından biri; yüksek lif içeriğidir. Bir su bardağı kinoa; 5.18 gram lif içerir. Bu günlük tüketilmesi gereken miktarın yaklaşık %18'ine gelen önemli bir orandır. Beslenmenize ekleleyeceğiniz kinoa, düzenli bağırsak hareketlerini teşvik ederek sindirim sorunlarını büyük oranda düzenler.

Kinoa nedir nasıl tüketilir?

Antik İnka toplumu için oldukça önemli bir besin kaynağıdır. Bulgura benzer, küçük taneleri ile tanınan kinoa “Chenopodium Kinoa” bitkisinin tohumudur. Kinoayı diğer tohumlardan ayıran ise öğütülerek değil, pirinç ve bulgur gibi pişirilerek tüketilmesidir. Üstelik pirinç ve bulgurdan daha fazla proteine sahiptir.

Kinoa lezzetli ve hafif bir besindir. Bulgur ve pilavın kullanıldığı yemeklerin tamamında kullanılabilir. Kinoa garnitür olarak yemeklere eklenebilir, çorbalarda kullanılabilir ve pilavı yapılabilir. Un haline getirilerek kek, pasta ve kurabiye hamurlarına konulabilir.

Kinoa hangi hastalıklara iyi gelir?

Ancak kinoa bir istisnadır ve bütün gerekli aminoasitleri içerir. Her 100 gramında 4.5 gram kaliteli protein içerdiği için vejetaryen ve veganlar için mükemmel bir bitkisel protein kaynağıdır. Lif kabızlığı önlemek için gereklidir. Aynı zamanda kalp hastalıklarını, diyabeti ve yüksek kan basıncını önlemekte etkilidir.

Kinoa neye faydası var? Faydaları nelerdir

Tam protein içerir. Tam protein tüm amino asitlerin yeterli miktarda bulunduğu besin kaynakları için kullanılan bir ifadedir.

Kilo korumaya ve zayıflamaya yardım eder.

Sindirimi kolaylaştırır.

Demir minerali yüksektir.

B2 vitamini içerir.

Kinoa çayı nasıl yapılır?

Kinoa çayı piyasada paketler halinde satılan bir bitki çayıdır. Bu çayı gün içinde tüketmek istediğinizde yaklaşık 200 ml (1 su bardağı kadar) sıcak suyu hazırlayınız. Sıcak suyun olduğu fincana, kinoa çayı paketini atınız ve 3 dakika kadar çayın demlenmesi için bekleyiniz.

Kinoa tohumu nerede kullanılır?

Kinoa lezzetli ve hafif bir besindir. Bulgur ve pilavın kullanıldığı yemeklerin tamamında kullanılabilir. Kinoa garnitür olarak yemeklere eklenebilir, çorbalarda kullanılabilir ve pilavı yapılabilir. Un haline getirilerek kek, pasta ve kurabiye hamurlarına konulabilir.

Kinoa besin değer ve kalorisi

Magnezyum minerali yüksektir.

1 su bardağı (185 gram) pişmiş kinoa içerisinde;

Kalori: 222

Protein: 8 gram

Yağ: 3.55 gram

Karbonhidratlar: 39 gram

Lif: 5 gram

Folat: Günlük değerin (DV) %19'u

B6 Vitamini: DV'nin %13'ü

E Vitamini: DV'nin %8'i

Bakır: DV'nin %39'u

Demir: DV'nin %15'i

Çinko: DV'nin %18'i

Manganez: DV'nin %51'i

Magnezyum: DV'nin %28'i

Potasyum: DV'nin %7'si

Fosfor: DV'nin %22'si

Kinoa aynı zamanda, tok hissetmenize yardımcı olmada önemli bir rol oynayan lif ve protein açısından oldukça zengindir.