Kinoa çayı zayıflatır mı? Kinoa nedir, faydaları nelerdir?

Kinoa çayı etkileri arasında olan hücre onarımına destek olma özelliği cildin yenilenip, genç kalmasını da destekler.

Kinoa çayı faydaları

Güçlü Bir Antioksidandır

Kalp Hastalıklarını Önler

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Bağırsakları Temizler

Hücre Onarımını Sağlar

Sivilceleri Yok Eder

Safra Taşı Oluşumuna Engel Olur

Kinoa çayı nasıl yapılır?

Kinoa çayı kullanımı diğer bitki çayları kadar basittir. Faydalarıyla dikkat çeken kinoa çayı evde nasıl yapılır diye düşünebilirsiniz. Hemen size yardım edelim ve bu çayı evde kolayca hazırlamanız için gerekli olan adımları açıklayalım.

Malzemeler:

1 adet tek kullanımlık kinoa çayı paketi

200 ml sıcak su

Hazırlanışı:

Kinoa çayı piyasada paketler halinde satılan bir bitki çayıdır. Bu çayı gün içinde tüketmek istediğinizde yaklaşık 200 ml (1 su bardağı kadar) sıcak suyu hazırlayınız. Sıcak suyun olduğu fincana, kinoa çayı paketini atınız ve 3 dakika kadar çayın demlenmesi için bekleyiniz. 3 dakika geçtikten sonra çay paketini fincandan çıkarıp çayı taze halde tüketebilirsiniz. Kinoa çayı demleme işlemi hazır paketlerinde yukarıda anlattığımız gibi olmakla birlikte kinoa tohumunu kaynamış suda 5 dakika demleyerek de kinoa çayınızı hazırlayabilirsiniz.

Kinoa çayı nasıl tüketilir? Kinoa çayı nasıl kullanılır?

Kinoa çayını düzenli olarak belirli miktarlarda tüketmeniz gerekir. Bu çayı hazırlamak için 200 ml sıcak su hazırlamalısınız. Bir kinoa çayı paketini bu suyun içerisine bırakın ve demlenmesini bekleyin. Demlenme süresi 3 dakikadır. Sonrasında içebilirsiniz. Bu çayı günde 2 defa tüketmek yeterlidir. Fakat aç karnına tüketmeye önem vermelisiniz.

Kinoa çayı zayıflatır mı?

Kinoa çayı protein bakımından zengin olduğundan birçok diyet listesinde yer alabilir. Aynı zamanda metabolizmayı hızlandırması ve kişileri tok tutması da zayıflamaya yardımcı olmasını sağlıyor. Kısacası Kinoa çayı zayıflamaya son derece yardımcı bir çay türüdür.

Kinoa kaç kalori? Kinoanın besin değeri

Kinoanın 100 gramı 367 kkal enerji, 6 g yağ, 14 g protein, 64 g karbonhidrat, 563 mg potasyum, 5 mg sodyum, 7 g diyet posası içerir.

Kinoayı kimler kullanamaz



Kinoa aslında çok yararlı ve herhangi bir zarar vermeyen bir yiyecektir. Hatta glütensiz olduğu için çölyak hastalarının da tüketebileceği bir yiyecektir. Ancak kan cıvıtıcı bir etkiye sahiptir. Bu yüzden kan ile ilgili rahatsızlıkları olan kişilerin tüketmeden önce doktora sorması önemlidir.

Kinoa çayı zararları

Kinoa tohumu çok ayrı şekillerde tüketilebilecek bir besindir. Haşlanarak çeşitli yemeklere katılarak tüketilen bir besin olduğu için hakkında birçok şey merak edilir. Bunlardan birisi de kinoanın zararlarının bulunup bulunmadığıdır. Kinoa tohumu çok faydalıdır ancak her şeyin olduğu gibi bunun da fazla tüketimi zararlıdır. Tüketirken kontrollü olmak çok önemlidir. Kinoa tohumu kan sulandırıcı bir özelliğe sahiptir. Aşırı tüketildiği takdirde çeşitli kanamalara sebebiyet verebilir. Aynı zamanda içerisinde bulunan saponin ve fitik asit yüzünden bazı vitaminlerin ve minerallerin emilimini azaltabilir.