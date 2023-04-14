Kininde boğulacak! Ayşenur Arslan akıl dışı sözlerle Erdoğan'ı hedef aldı
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karalamak için bir sebep bulamayınca bu sefer de Erdoğan'ın gençlik fotoğraflarına sarılarak akıl dışı yorumlarda bulundu.
İktidarı ve milli icraatlari hedef aldığı sözleri ile bir Yunan sunucusunu andıran Ayşenur Arslan, çıtayı yükseltti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alacak bir sebep bulamayan Arslan, bu sefer de Erdoğan'ın gençlik fotoğraflarına ekrana yansıtıp, akıl dışı yorumlar yaptı.
Kendi kininde boğulan Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kinli olmakla suçladı.
Ayşenur Arslan, şu ifadeleri kullandı: Hep öfkeli, sinirli, kindar ve dindar olmaya çalışan biri.
Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Terörü övme cezası alan Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, Kanlı Noel’de katliam yapan Rum Örgüte sahip çıkmıştı!