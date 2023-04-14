Kininde boğulacak! Ayşenur Arslan akıl dışı sözlerle Erdoğan'ı hedef aldı

İktidarı ve milli icraatlari hedef aldığı sözleri ile bir Yunan sunucusunu andıran Ayşenur Arslan, çıtayı yükseltti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alacak bir sebep bulamayan Arslan, bu sefer de Erdoğan'ın gençlik fotoğraflarına ekrana yansıtıp, akıl dışı yorumlar yaptı.

Kendi kininde boğulan Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kinli olmakla suçladı.

Ayşenur Arslan, şu ifadeleri kullandı: Hep öfkeli, sinirli, kindar ve dindar olmaya çalışan biri.