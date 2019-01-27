Kindar Yavaş: Dindar kesimden özür diliyorum

Resul Ekrem Şahan Ankara

İyi Parti ve CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ın, son günlerde sıklıkla gündeme gelen sokak hayvanlarına işkence yapanların çoğunlukla dindar ailelerin çocukları olduğu yönündeki açıklamaları gündeme oturmuştu. Toplumun hemen hemen her kesiminden gelen tepkiler üzerine köşeye sıkışan Yavaş geri adım atmak zorunda kaldı. Seçim vaatlerini açıklamak amacıyla bir televizyon programına katılan ve tepkilere neden olacak söylemlerde bulunan Mansur Yavaş, hatasını anladı. Son yıllarda hemen her gün gündeme gelen sokak hayvanlarının katledilmesi ve işkence edilmesi olaylarından, dindar aileleri sorumlu tutan Yavaş, sosyal medya hesabından sarf ettiği cümlelerden dolayı tüm kamuoyundan özür diledi. Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “3 ayrı televizyon programında ‘sokak hayvanları’ sorusuna verdiğim cevaplar ortadır. Hal böyle iken bir televizyon programında meramımı değiştiren ve kastı aşan ve cümleleri sarfetmiş olmamdan dolayı incinen herkesten ve tüm kamuoyundan özür diliyorum.”