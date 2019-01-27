0553 313 94 23

Kindar Yavaş: Dindar kesimden özür diliyorum

Sokak hayvanlarının katledilmesi ve işkence edilmesi olaylarından, dindar aileleri sorumlu tutan Yavaş, sosyal medya hesabından sarf ettiği cümlelerden dolayı tüm kamuoyundan özür diledi.

27 Ocak 2019 Pazar 12:05
Kindar Yavaş: Dindar kesimden özür diliyorum

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

İyi Parti ve CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ın, son günlerde sıklıkla gündeme gelen sokak hayvanlarına işkence yapanların çoğunlukla dindar ailelerin çocukları olduğu yönündeki açıklamaları gündeme oturmuştu. Toplumun hemen hemen her kesiminden gelen tepkiler üzerine köşeye sıkışan Yavaş geri adım atmak zorunda kaldı. Seçim vaatlerini açıklamak amacıyla bir televizyon programına katılan ve tepkilere neden olacak söylemlerde bulunan Mansur Yavaş, hatasını anladı. Son yıllarda hemen her gün gündeme gelen sokak hayvanlarının katledilmesi ve işkence edilmesi olaylarından, dindar aileleri sorumlu tutan Yavaş, sosyal medya hesabından sarf ettiği cümlelerden dolayı tüm kamuoyundan özür diledi. Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “3 ayrı televizyon programında ‘sokak hayvanları’ sorusuna verdiğim cevaplar ortadır. Hal böyle iken bir televizyon programında meramımı değiştiren ve kastı aşan ve cümleleri sarfetmiş olmamdan dolayı incinen herkesten ve tüm kamuoyundan özür diliyorum.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 12:05
  1. İyi Parti
  2. CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş
  3. Mansur Yavaş
  4. sosyal medya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    En uygun yemek vakti
    1. En uygun yemek vakti
    2. AK Parti'nin oy pusulasındaki yeri 31..
    3. Klon sığırda ikinci kuşak başarısı
    4. Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
    5. Saç uzatmak sünnet midir?
    6. Fenerbahçe'nin transferde yeni rotası..
    7. İran'dan "halkın itirazlarına kulak..
    8. Tunç Soyer kimdir hangi görevlerde..
    9. Velî (evliyâ) kimdir?
    10. Aboubakar Kamara'dan Yeni..
    11. Durdurulan araçta 99 kilogram kaçak..
    12. Çocuk terbiyesini öğreten bir Peygamber
    13. Partilerin oy pusulasındaki yeri belli..
    14. Ankara'da hangi parti önde? Ankara..
    15. Cüneyt Özdemir'den Maduro'yu..
    16. Tren ve binek araç çapıştı: Yaralılar..
    17. Üç bin kişiyi affettin, oğlumu da..
    18. Organize İşler 2 ne zaman vizyona..
    19. İnanç karşıtı câmi düşmanlarının..
    20. Galatasaray'dan ayrılan Garry..
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Görüntüleri yayınlandı! İşte S-70 İHA Avcı
    Görüntüleri yayınlandı! İşte S-70 İHA Avcı
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    CHP'den yüz bulamayan Sarıgül'e 'Bize gel' daveti!
    CHP'den yüz bulamayan Sarıgül'e 'Bize gel' daveti!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    İngiltere Venezuela'nın altınlarına el koydu
    İngiltere Venezuela'nın altınlarına el koydu
    Melih Gökçek, Mansur Yavaş ve CHP'nin FETÖ bağlantısını deşifre etti!
    Melih Gökçek, Mansur Yavaş ve CHP'nin FETÖ bağlantısını deşifre etti!