Kınanın bilinmeyen faydaları nelerdir?

KINANIN BİLİNMEYEN FAYDALARI:

- Cilt hastalıklarından kaynaklı deri de deforme olmuş yerleri iyileştirir. İçerdiği antibakteriyel maddeler sayesinde enfeksiyon, döküntü ve kızarıklık gibi sorunların yanı sıra mantar ve egzama gibi cilt hastalıklarında da doğal tedavi yöntemi olarak kullanılır. Ayrıca zayıflamış cilt hücrelerinin sağlığını koruyarak hızlı bir şekilde kalınlaşmasını sağlar.

- Kozmetik maddeler sonrası saçın ve saç derisinin pH değeri düşer. Bu da zamanla saç ve saç derisinin dökülmesine neden olur. Kına saç köklerinin beslenmesini sağlayarak daha ipeksi bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Saç derisindeki pH değerini dengeleyerek de; dökülme, kepeklenme ve kuruma gibi sorunların yaşanmasını engeller.

- Çevre etkileri ve genetik sorunlar nedeniyle tırnaklarda kalınlaşma, kırılma ve mantar gibi rahatsızlıklar ortaya çıkar. Zeytin yağı ve kınayı karıştırarak elde edeceğiniz karşımı hem el hem de ayak tırnaklarına sürerek bu gibi rahatsızlıklardan kurtulabilirsiniz. Ayrıca tırnak yeme alışkanlığını bırakmada doğal tedavi yöntemlerinden biridir.

- Yapılan araştırmalar da saç ve ciltten sonra kınanın ağız ve diş sağlığını koruma da etkili olduğu ortaya çıktı. Gargara yöntemi ile kına; ağız, dil ve dişte oluşan enfeksiyonu önler. Aynı zamanda ağız kokusunu giderir.

- Psikolojik rahatsızlıkları da önleyen kına, kokusu ile sinir sistemindeki hücreleri yeniler. Aynı zamanda baş ağrısını dindirmek için de kullanılabilir.

Yasemin.com'dan alınmıştır.