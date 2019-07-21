Kınalıada'da anlamlı dostluk maçı

İSTANBUL (AA) - Taksimspor ve Sarıyer veteran takımları, Türk futbolunun efsane ismi eski Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sarıyerli Eyüp Odabaşı'nı ölümünün 4. yılında yaptıkları dostluk maçıyla andı. Kınalıada Barsamyan Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen mücadele öncesi konuşma yapan spor yazarı Aram Kuran, organizasyonun önemine değindi. Taksimspor Kulübü Başkanı Garo Hamamcıoğlu ve Sarıyer veteran takım kaptanı Eyüp Şengül'e teşekkür eden Aram Kuran, "Her yıl Kınalıada'da Türk Futbolu'na örnek olmuş değerli büyüklerimizi birlikte anmak ve genç nesle örnek sporcuları unutturmamak adına yaptıklarınız için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.