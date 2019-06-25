Kimyasallardan uzak bir güneş kremi arıyorsanız işte size şahane bir tarif

Yaz aylarında hem kendiniz hem de çocuklarınız için kimyasal içermeyen güneş kremi arıyorsanız; ne yazık ki bunu piyasada bulmanız mümkün değil. Doğal olduğu söylenen ürünlerde bile kimyasallar bulunuyor. Organik bir şeyler istiyorsanız kendi güneş kreminizi evinizde kendiniz hazırlayabilirsiniz. İnanın bunu yapmak sandığınızdan çok kolay olacak.

Ev yapımı güneş kremi

Malzemeler:

Yarım su bardağı zeytinyağı

Çeyrek su bardağı hindistan cevizi yağı

Çeyrek su bardağı balmumu

1 çay kaşığı havuç yağı

2 yemek kaşığı shea yağı

1 çay kaşığı vanilya yağı

Tüm malzemeleri bir kavanoza alın.

Kavanozu bir tencereye benmari usulü yerleştirin.

Kavanozun kapağını hafifçe kapatın ve ocağın altını açın.

Ara ara kavanozu çalkalayın.

Eriyen karışımı ocaktan alıp iyice çalkalayın.

Krem soğuyunca buzdolabına kaldırın.

Şimdiden kolay gelsin.