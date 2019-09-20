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Kimyasal yağmurlar neden olur?

İstanbul'un Tuzla ilçesindeki bir kimyasal madde üretim fabrikasında çıkan yangının ardından kimyasal yağmur yağabileceği konuşuldu. Peki, kimyasal yağmurlar neden olur? İşte detaylar...

20 Eylül 2019 Cuma 17:21
Kimyasal yağmurlar neden olur?

İstanbul'un Tuzla ilçesindeki bir kimyasal madde üretim fabrikasında çıkan yangının ardından kimyasal yağmur yağabileceği konuşuldu. Peki, kimyasal yağmurlar neden olur? İşte detaylar...

Kimyasal yağmurlar neden olur?

Uluslararası Enerji Ajansı her ne kadar doğal yollarla oluşabiliyor olsa da, sanayi atıkları kimyasal yağmurların başlıca nedeni olduğunu söylüyor.

Enerji santrallerinin salgıladığı atık gazlarda sülfür dioksit bulunuyor. Fosil yakıtların yakılması sonucunda da nitrojen oksit açığa çıkıyor.

Taşıtların egzoz gazları da bu maddelerin havaya karışmasına neden oluyor.

Yönetmeliklere uymayan sanayi tesislerinin, enerji santrallerinin ya da taşıtların salgıladığı gazlar belirlenen eşiklerin üzerine çıkarsa kimyasal yağmur riskini artırıyor.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 17:21
  1. Kimyasal yağmur
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  5. İstanbul Tuzla
  6. İstanbul Tuzla yangın

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