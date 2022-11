Kimya sektörünün ekim ayı ihracatı yüzde 15,4 arttı

Yeni Akit Ankara

Kimya sektörü ekim ayında en çok ihracat yapan ikinci sektör olurken, on aylık dönemde liderliğini korumaya devam ediyor. Ülke ihracatından yüzde 12,3 pay alan sektörün ihracatı geçen yıla göre yüzde 15,4 arttı ve 2,6 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Kimya sektörü, ilk on aylık dönemde gerçekleştirdiği 28,1 milyar dolarlık ihracat ile yüzde 37,4 büyüdü.

Pelister: Kimya sektörü liderliğini koruyor

Kimya sektörünün Ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Kimya sektörümüzün ekim ayı ihracatı geçen yıla kıyasla yüzde 15,4 artışla 2,6 milyar dolar oldu. 16 alt sektörümüzle birlikte otomotivden sağlığa, savunmadan gıdaya kadar diğer tüm sektörlere girdi sağlayan sektörümüzün performansı güncel gelişmelere bağlı olarak sınırlı bir artış gösterse de on aylık dönemde liderliğini korumaya devam ediyor. Sektörümüz bu yıl on aylık dönemde sektörümüz yüzde 37,4 büyüdü ve 28,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Emtia fiyatları, Rusya- Ukrayna savaşı, enerji sorunu, yüksek enflasyon baskısı, faizler, resesyon sinyalleri gibi olumsuz küresel gelişmeler elbette sektörümüzü etkiliyor. Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve kapasite kullanım verilerinde gerileme olduğunu görüyoruz. Üretimdeki bu gerileme ve talepteki düşüş ilerleyen aylarda ihracatımıza da yansıyabilir. Özellikle enerji maliyetleri sektörümüz açısından önemli bir sıkıntı oluşturuyor. Bu dönemde daha kolay ulaşılabilir finansman ve nakit akışının sağlanması, öngörülebilir bir ortamın oluşturulması rekabet etme gücümüzü artıracaktır. Bu yönde ihracatçılarımıza yönelik desteklerin artırılmasını bekliyoruz. Her şeye rağmen ihracat hedefimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.