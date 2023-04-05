Kimya ihracatı ilk çeyrekte 7 milyar doları aştı

Kimya sektörünün Mart ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Şubat ayında yaşadığımız yıkıcı deprem sonrası ülke olarak yaralarımızı birlikte sarmak için büyük bir seferberlik başlattık. İş dünyası ve ihracatçı olarak önceliği depremden etkilenen bölgelerimizin ihtiyaçlarına verdik. Bölgede iş gücü ve tesis kaybı ile birlikte üretim ve ihracatın olumsuz etkilerini bertaraf edebilmek için geçici barınma yaşam alanlarının en kısa sürede tamamlanması büyük önem taşıyor. TİM öncülüğünde İhracatçı Birlikleri olarak yaklaşık 5 bin depremzedenin barınacağı projenin çalışmalarına devam ediyoruz. Diğer yandan ülkemizin kalkınması ve büyümesinde öncü olan ihracatımızı artırmak için ticaret heyetlerimize, fuar katılımlarımıza ağırlık veriyoruz. Mart ayında bu çabalarımızın karşılığını görmeye başladık. Şubat ayında 2,25 milyar dolar olan kimya sektörümüzün ihracatı mart 2,9 milyara yükseldi. Mart ayında en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektör olduk. İlk üç aylık sektör ihracatımız 7 milyar doları aştı. Nisan ayı itibariyle doğalgaza ve elektriğe gelen indirimlerin üretim maliyetlerine ve dolayısıyla ihracatımıza olumlu etkisi olmasını bekliyoruz. Küresel gelişmeler ve ülkemizdeki gelişmeleri yakından takip ederek ihracatımızda artan bir grafik çizmek için gayret gösteriyoruz. Birlik ve beraberlik içinde daha fazla çalışarak bu süreci atlatacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.