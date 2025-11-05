Kimsesiz binada şüpheli ölüm! Erzurum’da sokak arasında ne yaşandı!

Yakutiye ilçesi Rabi Ana Mahallesi Beşiktaş Caddesi'ndeki metruk binada bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şahsın ailesi de olayı haberi alır almaz geldi ve gözyaşları döktü.

Yapılan kontrol sonucu, Burak A.'nın (36) isimli şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Burak A.'nın cenazesi incelemek üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme ve soruşturmasını sürdürüyor.