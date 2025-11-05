  • İSTANBUL
Yerel Kimsesiz binada şüpheli ölüm! Erzurum’da sokak arasında ne yaşandı!
Yerel

Kimsesiz binada şüpheli ölüm! Erzurum’da sokak arasında ne yaşandı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kimsesiz binada şüpheli ölüm! Erzurum’da sokak arasında ne yaşandı!

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde, yol kenarında bulunan metruk bir binada bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışmaları sürdürüyor.

Yakutiye ilçesi Rabi Ana Mahallesi Beşiktaş Caddesi'ndeki metruk binada bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şahsın ailesi de olayı haberi alır almaz geldi ve gözyaşları döktü.

Yapılan kontrol sonucu, Burak A.'nın (36) isimli şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Burak A.'nın cenazesi incelemek üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme ve soruşturmasını sürdürüyor.

