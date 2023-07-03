Kimse neler olduğunu anlayamadı! Herkes peşine düşecek: Şok detayı duyurdu...

Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'in yolunu tutan Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus yeni takımında kolları sıvarken, ilk işi yönetimden Galatasaray'ın yıldızını istemek oldu.

Fenerbahçe'de geçirdiği bir sezonun ardından kazanılan Türkiye Kupası zaferi sonrası Sarı-Lacivertliler'e veda eden tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus, eski takımı Al-Hilal'in yolunu tutmuş, 68 yaşındaki teknik adam Suudi Arabistan ekibi ile yıllık 10 milyon euro karşılığında anlaşmaya varmıştı.

Yeni takımının başında çalışmalarına başlayan Portekizli teknik adamın ilk işi ise yönetimden Galatasaray'ın yıldızını istemek oldu.

Tecrübeli teknik adam yönetimden Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo'nun alınmasını talep ederken, Juventus ve Milan dahil İtalya ve Avrupa'nın pek çok takımından teklif alan İtalyan yıldız için ilk girişimler başladı.

İddiaya göre; İlk hedefinin Serie A'ya dönmek olduğu bilinen İtalyan oyuncunun, Suudi Arabistan'dan gelebilecek yüksek bir teklife sıcak bakabilir... Öte yandan, sözleşmesinde serbest kalma bedeli olduğu için Zaniolo'nun menajerinin Al-Hilal ile görüşme yapmak için Galatasaray'dan izin almasına gerek yok.

ÖNE ÇIKAN VİDEO