Kimse ne olduğunu anlayamadı! Rus Pantsir yok oldu

Etiyopya Silahlı Kuvvetleri tarafından Nil Nehri çevresindeki baraj inşaatının güvenliği için kullanılan Pantsir hava savunma sistemlerine, yıldırım çarptı.

Etiyopya Silahlı Kuvvetleri tarafından Nil Nehri çevresinde devam eden baraj inşaatının güvenliğinin sağlanması amacıyla Rusya Federasyonu’ndan tedarik edilen iki adet Pantsir Hava Savunma Sistemi, yıldırım çarpması sonucu kullanılamaz hale geldi. Clash Report tarafından aktarılan bilgiye göre; Mart 2019’dan beri bölgede aktif olarak kullanılan iki sistemi, kal edildi.

Sisteme yıldırım çarpmasının bir tasarım hatası olduğu ve Pantsir’lerde yıldırım koruma sisteminin bulunmadığı belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hedefi haline gelen Pantsir hava savunma sisteminden, 2020 yılı içerisinde Suriye ve Libya’da 20 adetten fazla imha edilmişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin harekat alanlarında da büyük bir tehdit olan yıldırım çarpması, geçmişte acı tecrübeler yaşanmasına vesile olmuştu. Halihazırda Türk savunma sanayii şirketleri tarafından geliştirilen radar sistemleri, yıldırım çarpmasına karşı korumalı olarak tasarlanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri de isterleri bu şekilde güncellemiş durumda.