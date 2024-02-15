Kimse ne olduğunu anlayamadı! CHP’nin İzmir adayı yere kapaklandı

CHP'de yerel seçim mesaisi tüm hızı ve gerginlikleriyle devam ediyor.

İstanbul'daki aday tanıtım toplantısını Ekrem İmamoğlu gerçekleştirirken, İzmir ayağına ise Özgür Özel katıldı.

İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adaylarını tanıtan Özel, en son sahneye Tunç Soyer'in yerine koyduğu Cemil Tugay'ı davet etti.

Özel'in daveti üzerine sahneye çıkmak üzere yerinden kalkan Tugay, merdivenleri çıkarken yere düştü.

Kimse ne olduğunu anlamadı!

Özgür Özel, "Sokağı duyan, seçmeni hisseden yapılması gerekeni adımı atmaya İzmir'de ilk karar veren ve bana telefon açıp yanınızdayım diyen bütün süreç boyunca belediyeleri gezen, ben yorulduğumda yorulmayan, düştüğümde düşmeyen sakin, kararlı, soğukkanlı ama iyi orginzatör, bir büyük yöneticilik vasfı olan yol arkadaşım, sevgili dostum, çok sevdiğim, güvendiğim Cemil Tugay'ı davet ediyorum" sözleriyle övgü yağdırdı.

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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Cemil Tugay, Genel Başkan Özel'in övgü dolu sözleri ardından sahneye çıkarken basamağa takılıp düştü. Tugay'ın yere düştüğünü görenler ise kaldırmak için yanına geldi.

Hızla yerden kaldırılan Tugay, sahneye çıktı ve salondakileri selamladı. O sırada Özgür Özel'in elinde mikrofonla beklemesi ve yardım için herhangi bir hamlede bulunmaması ise dikkati çekti.

Buna rağmen Tugay, ayağı kalkar kalkmaz Özel'le sarıldı ve kürsüye geçti.