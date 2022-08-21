Kimse komplo teorisi demesin! Kazalar sadece ve gerçekten kaza mı?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Mardin ve Gaziantep'te meydana gelen trafik kazalarının ardından, son yıllarda artan traijk olaylara değindi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Trafik kazaları, kazadan mı ibarettir?

Son yıllarda trafik kazaları ile ilgili, gerek yeni yollar açılması, mevcut yolların bakımı, araçlardaki yenilemeler ve gerekse trafik kurallarına uyulması anlamında diğer tedbirlerin alınması sonucu, ölümlü kazalar gittikçe azalıyor..

Eski yıllarda, “Şu yolun sonunda, trafik çevirmesi olabilir.” şeklindeki belli yerlerde, trafik kontrolü olacağı tahminleri ile, sadece o alanlarda kurallara uygun hareket etme alışkanlığı, o alanların dışında keyfine göre araç kullanma adeti artık sona erdi...

Teknolojinin azami seviyede kullanımı ile, trafik polislerini yolların kenarında bekleterek, bir anlamda canlarını da tehlikeye atmadan, yollara kamera sistemlerinin yerleştirilmesi sonucu, şu otoyoldan giden, bu bölgeden geçen aracın şoför koltuğunda oturan sürücüsünün emniyet kemerinin takılı olup olmadığının fotoğraf ile görüntülenip, ceza makbuzunun yollanması aşamasına kadar gelindi..

Araçların muayenesi, memurların tecrübesine, bir başka açıdan da insafına bırakılmaksızın, modern cihazlarla kontrol yöntemleri ile, çok daha kesin sonuçlar verecek şekilde yapılmaya başlandı..

Bunların sayesinde de..

Onlarca yıldır dini bayram günlerini bile hüzne çeviren bayram öncesi ve sonrasındaki vatandaşların memleketlerine gider ve dönerken yaşadıkları kazalar azalmaya başladı..

Belki bu azalışta, salgın döneminde sokağa çıkma yasakları-seyahat etmenin önündeki engeller de etkili olmuştur ama..

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