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Yaşam Kimse gözlerine inanamadı!
Yaşam

Kimse gözlerine inanamadı!

Yeniakit Publisher
2023-10-16 14:52:00 -

Hatay'da bir vatandaş enkazdan çıkardığı aracıyla trafikte boğa taşıyınca ilgi odağı oldu.

Hatay’da enkazdan çıkardığı minibüsüyle büyükbaş hayvan taşıyan depremzede vatandaş, trafikte dikkatleri üzerine çekti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce araç hasar görmüştü. Hatay’da yaşayan Ahmet Sungur, enkazdan çıkardığı aracını maddi olumsuzluklardan dolayı yaptıramayınca hasarlı halde kullanmaya başladı. Hayvancılıkla uğraşmaya başlayan Sungur, hasarlı aracıyla boğa taşıyınca trafikte dikkatleri üzerine çekti.

Depremzede Ahmet Sungur, maddi olumsuzluklardan dolayı aracını yaptıramadığını belirterek, “Enkazdan çıktı, şimdi hayvancılıkla uğraşıyorum. Kendi çabamızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Arabayı yaptıramıyoruz, yüksek para istiyorlar. İnsanlar ilginç karşılıyorlar” dedi.

Enkazdan çıkarıldı! Aylar sonra vefat et
Enkazdan çıkarıldı! Aylar sonra vefat et

Yaşam

Enkazdan çıkarıldı! Aylar sonra vefat et
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