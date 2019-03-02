"Kimse demokrasi anlayışımızı sorgulamaya cüret etmesin"

MUĞLA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bizde seçime katılım oranı, sandığa gitme oranı Avrupa'nın ve Amerika'nın çok çok üstünde. Bu da bu ülkede demokrasinin ne kadar yerleştiğinin ve benimsendiğinin en açık ispatıdır. O yüzden kimse bu ülke insanının, demokrasi ruhunu, demokrasi anlayışını sorgulamaya cüret etmesin." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Muğla ziyaretleri kapsamında Menteşe ilçesindeki Uluslararası Gençlik Merkezi'nde, Kredi Yurtlar Kurumunda kalan öğrencilerle sohbet etti, aileleri ile görüştü.

Daha sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine geçen Kasapoğlu, Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda, Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri (BİLMÖK) 2019 Ulusal Öğrenci Kongresi'ni ziyaret edip burada gençlere seslendi.

Kasapoğlu, kendini akademiye, ilme adamış gençlerin enerjisinin kendilerine nefes verdiğini belirterek, "Sizleri tebrik ediyorum. Bundan sonra başka programlarınız olursa gelmek isteriz. Bizler gençlerimizin üreten, düşünen, analiz eden, sorgulayan öncü bir gençlik olmasını arzu ediyoruz. Tüm çalışmalarımız, politikalarımız ve yatırımlarımız da bu doğrultudadır. Bu bağlamda da Gençlik ve Spor Bakanlığımızın akademi ile olan irtibatının çok güçlü olmasını arzuluyorum." diye konuştu.

Bu tür kongrelere bakanlık olarak partner olmak istediklerini vurgulayan Kasapoğlu, "Bu tür kongrelerinizde bizleri bir partner olarak katarsanız biz de seve seve hem insan kaynaklarımızla hem de farklı imkanlarımızla sizlerin yanında olmakla mutluluk hissederiz, sizleri destekleriz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, proje destekleri olduğunu ve her ortamda gençlerin yanında olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımızın sorumluluk alanı gerçekten çok geniş. Spor noktasında, tesisleşmede, sporun tabana yayılmasında, sportif başarıya kadar çok ciddi bir yetki ve sorumluluk alanımız var. Bununla birlikte gençlik bizim en önemli gündemlerimizden. Gençlerin yuvası olarak genç arkadaşlarımın mutlaka bizi ziyaret etmesini istiyorum. Bunun yanında gençliğimizle ilgili sosyal alanlarda, teknolojik alanlarda, sportif projelerde her türlü fikrinizi bize getirebilirisiniz. O noktada hem projenizi hem de sizleri kişisel anlamda geliştirmek için desteklemeye varız. Geçtiğimiz yıl binden fazla gencimizin projesine 40 milyon lira destek verdik."

Kasapoğlu, konuşmasının ardından gençlere Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil’in "Gençlerle Başbaşa" kitabını hediye etti.

- "Sandığa gitme oranı Avrupa'nın ve Amerika'nın çok çok üstünde"

Daha sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde "Gençlerle Demokrasi Buluşması"na katılan Kasapoğlu, 31 Mart'ta 996 bin yeni seçmenin oy kullanacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"O anlamda geleceğimize şekil verecek bu oylama, bu seçim gerçekten yeni oy kullanacak sizler için de önemli bir başlangıç. Ülkemiz, Cumhurbaşkanımızın ısrarları ile güçlü liderliği ile seçme ve seçilme yaşında çok ciddi bir reform yaptı. Çok genç milletvekillerimiz var, mecliste bizleri temsil ediyorlar. Hem sizleri hem bizleri temsil ediyorlar. Gerçekten bu anlamda gençliğimize verdiği o değer ve güven açısından biz Cumhurbaşkanımıza ne kadar şükran duysak azdır. "

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'de demokrasi ve katılımcılığın pek çok ülkenin çok çok ilerisinde olduğuna işaret ederek, "Bunu gönül rahatlığıyla vurguluyorum. Bizde seçime katılım oranı, sandığa gitme oranı Avrupa'nın ve Amerika'nın çok çok üstünde. Bu da bu ülkede demokrasinin ne kadar yerleştiğinin ve benimsendiğinin en açık ispatıdır. O yüzden kimse bu ülke insanının, demokrasi ruhunu, demokrasi anlayışını sorgulamaya cüret etmesin." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerin ülkenin geleceği ve en büyük ümidi olduğunu anlatan Kasapoğlu, bu nedenle gençlerin zamanı iyi kullanarak imkanları çok iyi değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Kasapoğlu, ülkede spor yapma oranının düşük olduğunu ve bundan üzüntü duyduğunu dile getirerek, spor yapmayan toplumların hastalıklara, sağlık problemlerine yakalanma ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu, bunun da sağlık ve sosyal güvenlik harcamalarını çok fazla arttırdığına dikkati çekti.

Spor yapmamanın stresi de tansiyonu da artıran bir faktör olduğunu aktaran Kasapoğlu, spor yapan insanın hem bedenen hem de zihnen rahatladığını vurgulayarak, özellikle gençlere düzenli spor yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra salonda bulunan gençlerin sorularına cevap vererek, bazı gençlerin tesis ve malzeme isteklerini yerine getirmek için çaba göstereceklerini söyledi.