Kimse boşuna laga luga yapmasın! Devlet Mehmet Durakoğlu’ndan hesap sormadıkça…

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler sırasında Kabe fotoğrafının yere atılarak ayaklar altına alınması sonrası yapılan operasyonlar tetikçileri de harekete geçirdi. Dün gece Boğaziçi Üniversitesi'ndeki marjinal gruplar okulu işgal etmeye kalkıştı.

Eylemlere, daha önce onlarca skandalla gündeme gelen isimler tepki gösterirken, o isimlerden biri de İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu oldu.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemleri desteklemeyen özellikle dindar öğrencilerin marjinaller tarafından fişlenmesi sonrası hiçbir avukat görevlendirmeyen Mehmet Durakoğlu, Kabe'ye saldıran küstahları savunmaya kalkıştı. Durakoğlu, gözaltına alınan provokatörler için avukatlar görevlendirildiğini söyledi.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Durakoğlu'nun bu tutumua da masaya yatırıldı.

Ali İhsan Karahasanoğlu, "Kimse bana laga luga yapmasın. Türkiye yüzlerce yanlış işler yapıldığı iddiasıyla kendisini savunan insan var. Onlar için avukat gönderiliyor mu? Biz başörtü yasağının İstanbul Barosu binasında yaşandığını gördük. O tarihte avukat göndermesi yok, şimdi gelmişler illegal gösteri yapanları savunmak için avukat görevlendiriliyor." dedi.

"Boğaziçi Direniyor" benzeri söylemleri de eleştiren Karahasanoğlu, "Kanuna uygun işlemlere karşı direnme olmaz. İsyan dersiniz, darbe dersini, kanuna başkaldırı dersiniz." ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

"Eğer Türkiye'de hukuk hakim kılınmak isteniyorsa işe İstanbul Barosu'ndan başlansın. Şu an İstanbul 1 Nolu Barosu'nun başında bir başörtü yasakçısı var. Hala o yasak nedeniyle özür dilemeyen, hukuku katleden, bu ülkedeki bazı kadınların sırf başındaki örtü sebebiyle avukatlık yapamayacağını söyleyen bir adam var. Bu adamdan mahkeme önünde devlet hesap sormadığı müddetçe bu öğrencilerin peşinden gidilmesin."