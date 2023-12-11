Kimse bilmiyor saç dökülmesini durduruyor ve yeni saç çıkartıyor! Çok ama çok dikkat: Saçları uzatan 5 öneri!
Stres, düzensiz beslenme vb. gibi sebeplerle dökülen saçlara engel olmak ve hatta yeni saç oluşumunu desteklemek aslında sanılanın aksine oldukça kolay. Saç dökülmesi büyük oranda kalıtsal nedenlerle meydana gelir ancak yetersiz beslenme nedeniyle oluşan vitamin ve mineral eksikliklerinin de saç dökülmesine yol açtığı bilinmektedir. Peki yetersiz beslenmeye bağlı saç dökülmesini engellemek için hangi besinleri tüketmek gerekir? İşte saç dökülmesine iyi gelen besinler, İşte en kısa sürede saç uzatma formülü...
Saç dökülmesi büyük oranda kalıtsal nedenlerle meydana gelir ancak yetersiz beslenme nedeniyle oluşan vitamin ve mineral eksikliklerinin de saç dökülmesine yol açtığı bilinmektedir.
Eğer saçlarınız kalıtsal nedenlerle dökülüyorsa bunu beslenmenizi düzenleyerek durdurmanız mümkün değil ancak saçlarınızın daha sağlıklı görünmesini ve dökülmenin yavaşlamasını doğru bir beslenme programıyla sağlayabilirsiniz.
Saçlarınız belirli bir neden olmadan dökülmeye başladıysa başka bir hastalığın belirtisi olabileceği için bir doktora görünmeniz tavsiye edilir.
Saç Dökülmesine Karşı Beslenme Önerileri
Erkek tipi saç dökülmesi düşük yağ içeren bir beslenme programıyla tamamen durdurulamasa da yavaşlatılabilir. Bazı bilim adamları erkek tipi kelliğin ergenlik döneminde arttığını ve Hayvansal gıda temelli yüksek yağ testosteron seviyelerini arttırarak saç köklerini olumsuz yönde etkileyebilir diyor!
Proteinden oluşan saç telleri için günlük beslenme yoluyla alınan protein ve B vitaminleri çok önemlidir.
Bu proteini yağlı gıdalar yerine
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1-fasulye, 2-mercimek, 3-yoğurt gibi kaynaklardan alabilirsiniz.
Avrupa’da yapılan bazı çalışmalar soya proteininin saç büyümesini %15 oranında arttırdığını belirtmektedir.
Saçların uzaması için çeşitli bakımlar gerekiyor. Isıtıcıları saça temas ettirmek dökülmelere neden olur. Saçlara doğal yağlarla masaj...
SAÇLARIN HIZLI UZAMASI İÇİN NELER YAPMALI?
Dr. Serkan Aygın serkanaygin web sitesinde saç uzamasını hızlandırmak için şu önerilerde bulundu:
Saç Derisine Masaj Yapın: Bilimsel çalışmalar, saç derisine düzenli günlük masaj yapmanın saç dökülmesini azaltabileceğini, saçların uzamasını ise hızlandırabileceğini gösteriyor.
Yapılan çalışmalarda saç derisine masaj yapmanın bir faydasının da saç tellerinin kalınlaştırması olarak görüldü.
Sağlıklı Beslenin: Yağsız proteinler, omega-3 yağ asitleri, yağda çözünen vitaminler, B-kompleks vitaminleri ve demir tüm bunlar saçların beslenmesinde, uzamasında etkili besinlerdir. Saçların hızlı uzamasına yardımcı olmak için balık, yumurta, chia tohumu, avokado, ıspanak, balkabağı, tatlı patates gibi daha besleyici ve doğal gıdalar tüketmeye özen gösterin.
Doğal Saç Ürünleri Kullanın: Hindistan cevizi yağı ve jojoba yağı gibi doğal saç bakım ürünleri hem saç uzama sürecini hızlandırır hem de saçınızın genel sağlığını korur.
Saçınızı Isıdan Koruyun: Fön makineleri, saç düzleştiriciler ve saç maşaları gibi saç bakım ürünlerinin kullanımını minumum seviyeye düşürün, ısı veren cihazları mümkün mertebe az kullanın.
Saç Bakım Uygulamaları: Mezoterapi, PRP, lazer gibi yeni teknoloji saç tedavi uygulamaları da saçların beslenmesine, uzamasına yardımcı olabilir.
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