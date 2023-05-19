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Otomotiv Kimse beklemiyordu! Volkswagen’den flaş Rusya kararı
Otomotiv

Kimse beklemiyordu! Volkswagen’den flaş Rusya kararı

Yeniakit Publisher
2023-05-19 16:49:00 -
Kimse beklemiyordu! Volkswagen’den flaş Rusya kararı

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen’in Rusya’daki varlıklarını bir Rus şirketine sattığı bildirildi.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen’den yapılan açıklamada, şirketin Rusya'daki varlıklarının Avilon adlı Rus şirketine satışının tamamlandığı duyuruldu.

Şirkete ait Kaluga’da bulunan üretim tesisinin de anlaşma kapsamında satıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, anlaşmanın Rus yetkililer tarafından da onaylandığı kaydedildi.

Rus haber ajansı İnterfaks'ın 12 Mayıs tarihli haberinde, anlaşmanın 125 milyon avro değerinde olduğu belirtilmişti.

Rusya'da daha önce de Mercedes, Renault ve Nissan şirketlerinin varlıkları Rus hükümetine devredilmişti.
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