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Gündem Kimse aklımızla alay etmesin! Baba oğul Koç'lar Külliye'de
Gündem

Kimse aklımızla alay etmesin! Baba oğul Koç'lar Külliye'de

Yeniakit Publisher
2023-07-05 14:31:00 -
Kimse aklımızla alay etmesin! Baba oğul Koç'lar Külliye'de

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu "Baba Oğul Koç'lar Külliye'de!" başlıklı yazısında önemli ifadeler kullandı.

Rahmi Koç ile oğlu Ali Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Koç'ların ziyaretini köşesine taşıdı.

Karahasanoğlu'nun "Baba Oğul Koç'lar Külliye'de!" başlıklı yazısı şu şekilde:

93 yaşına giren Rahmi Koç ile veliahdı Ali Koç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Külliye’de ziyaret etmişler.

Ziyarette Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da bulunduğuna göre, ziyaretin esbab-ı mucibesinin sanayi-teknoloji olduğunu tahmin edebiliriz..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Baba-oğul sanayiciler, Sanayi Bakanı nezaretinde, büyük ihtimalle sanayi; teknoloji konusunda yardımlarını talep etmek üzere Cumhurbaşkanı’nı ziyaret ettiklerinde..

Benim kafam sorularla boğuşmaya başlıyor..

Koç ailesi, seçimde kimi desteklemiştir?..

Bireysel olarak Rahmi Koç kime oy vermiştir, Ali Koç kime oy vermiştir anlamında söylemiyorum..

Kamuoyuna yansıyan tavırlarla, çalışanlara aksettirilen tepkilerle, parasal yardımlarla, sponsorluklarla, mensubu bulundukları tüzel kişilerin yönetimlerindeki istişarelerde savundukları tezlerle, CHP’yi mi, yoksa AK Parti’yi mi desteklemişlerdir?..

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