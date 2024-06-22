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Dünya Kimliksiz göçmenlere ABD vatandaşlığı müjdesi
Dünya

Kimliksiz göçmenlere ABD vatandaşlığı müjdesi

Yeniakit Publisher
2024-06-22 11:35:00 -
Kimliksiz göçmenlere ABD vatandaşlığı müjdesi

Beyaz Saray tarafından, yüz binlerce ABD vatandaşına, oturum belgesi olmayan eş ve çocuklarının ülkeyi terk etmeden yasal ikamet başvurusunda bulunmalarına izin verecek bir programın duyurusu yapıldı.

“Çocukken Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem” (DACA) adlı program kapsamındaki uygulamanın, annesi veya babası ABD vatandaşı olan, 21 yaşından küçük yaklaşık 50 bin çocuğa da yasal statü ve koruma sağlayacağı bildirildi. Biden, göçmenleri sevindiren haberi, DACA’nın 12. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen Beyaz Saray etkinliği sırasında resmen duyurdu. Biden hükümetinin, sonradan ABD vatandaşı olmuş 500 bin göçmenin aile yakınları için sağlayacağı kolaylığın duyurusu, ülkede yapılacak başkanlık seçimlerinin yaklaşık 4 ay öncesinde geldi.

Başvuru sahibinin söz konusu haktan yararlanabilmesi için ABD’de en az 10 yıl ikamet etmesi ve bir ABD vatandaşıyla yasal olarak evli olması gerekiyor.

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