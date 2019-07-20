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Kimlikleri belli oldu! O teröristlerden birisi, örgütün sözde Türkiye sorumlusu çıktı

Tunceli'de düzenlenen hava destekli operasyonda öldürülen 5 teröristten 2'sinin, terör örgütü MLKP'nin sözde Türkiye sorumlusu olduğu ortaya çıktı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:34
Kimlikleri belli oldu! O teröristlerden birisi, örgütün sözde Türkiye sorumlusu çıktı

Tunceli kırsalında 10 Temmuz günü düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2'sinin terör örgütü MLKP'nin sözde Türkiye sorumlusu,İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinin 'Mavi' kategorisinde yer alan 'Seydo Azad' kod adlı Taylan Kutlar (39) ile yardımcısı 'Gri' kategorideki 'Pirdoğan' kod adlı Hıdır Çallin (36) olduğu tespit edildi.

Tunceli'nin Munzur Vadisi bölgesinde 10 Temmuz günü savaş uçaklarının desteğiyle yapılan operasyonla etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2'sinin kimliği belirlendi. Etkisiz hale getirilen 3 teröristin PKK'lı, 2'sinin ise MLKP'li olduğu ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, etkisiz hale getirilen 5 teröristin cenazesi kimlik tespiti için Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan incelemede 2 teröristin kimliği belirlendi.

Kimliği belirlenen teröristlerden birinin MLKP'nin sözde Türkiye sorumlusu İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinin 'Mavi' kategorisinde yer alan ve 1,5 milyon lira ödülle aranan 'Seydo Azad' kod adlı Taylan Kutlar ile yardımcısı 'Gri' kategorideki 300 bin lira ödülle aranan 'Pirdoğan' kod adlı Hıdır Çalli'nin olduğu tespit edildi. Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristin kimliklerinin belirlenmesi için başlatılan çalışma sürüyor.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:34
  1. Tunceli
  2. Malatya
  3. Terör operasyonları
  4. MLKP'li teröristler
  5. Seydo Azad kod adlı Taylan Kutlar
  6. Pirdoğan kod adlı Hıdır Çallin
  7. MLKP
  8. PKK
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  10. MLKP'nin Türkiye sorumlusu
  11. öldürülen teröristler
  12. Terörle Mücadele

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