  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kimlikle seyahat dostluğu artıracak
Gündem

Kimlikle seyahat dostluğu artıracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan ziyaretinde iki kardeş ülke arasında kimlikle seyahat döneminin başlatılması sevinçle karşılandı. Sonrasında anlaşmaları gazetemize değerlendiren Azerbaycanlı İşadamları Derneği kurucusu Avukat Arzuman Azafli, Azerbaycan’nın 28 yıldır Ermenistan işgalinde kalan topraklarını şehidlerinin canı, kanı pahasına geri aldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 09:40:00 -
Kimlikle seyahat dostluğu artıracak

Zaferin yeni kapılar açtığını belirten Azafli şunları dile getirdi: 

Dünyaya açık mesaj verdiler

“Bu zafer Azerbaycan’nın kendi milli mensubiyetini, gücünü, millet olarak birliğini bir kere daha dünya kamuoyuna kanıtlamış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Azerbaycan Ordusunun Zafer geçidine katılarak bizi gururlandırmıştır. Verilen bu mesajların Azerbaycan ve Türkiye’nin dayanışmasını bir kez daha gösterdiğini belirtmiştir.

Türk bayrakları her yerde

Aliyev, Azerbaycan’da sadece başkent Bakü’de değil aynı zamanda Azerbaycan’ın diğer şehirlerinde de Azerbaycan ve Türk bayraklarının dalgalandığını, bu birliğin sadece halklarımız için değil, aynı zamanda tüm bölge ve dünya için önemli olduğunu, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki siyasetin hem de iş birliğini sağladığını, her iki devlet için başlayan yeni bir dönem hazırlığını bildirmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dünyaya açık mesajlar vermiştir. Yüreğimize su serpmiştir. Bu açıklamalarla birlikte kimlikle seyahat anlaşması başta olmak üzere birçok iş alanında işbirliği iki ülkeye bir çok katkı sağlayacaktır.”


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den küstah çıkış: Türkiye’nin ekonomisini yıkmaya hazırdık
Gündem

ABD'den küstah çıkış: Türkiye’nin ekonomisini yıkmaya hazırdık

ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi ve eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye hakkında küstah açıklamalarda bulundu.
Türkiye bu halde buldu! Bakan Soylu'dan tepki
Gündem

Türkiye bu halde buldu! Bakan Soylu'dan tepki

Yunanistan unsurları tarafından, Aydın'ın Didim ilçesi ve Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Türk karasularına sürüklenmeye bırakılarak ölü..
Akşener'den Kılıçdaroğlu'nu terletecek Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
Gündem

Akşener'den Kılıçdaroğlu'nu terletecek Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından Cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama yapan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Seçimli bir..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay