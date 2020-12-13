Kimlikle seyahat dostluğu artıracak

Zaferin yeni kapılar açtığını belirten Azafli şunları dile getirdi:

Dünyaya açık mesaj verdiler

“Bu zafer Azerbaycan’nın kendi milli mensubiyetini, gücünü, millet olarak birliğini bir kere daha dünya kamuoyuna kanıtlamış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Azerbaycan Ordusunun Zafer geçidine katılarak bizi gururlandırmıştır. Verilen bu mesajların Azerbaycan ve Türkiye’nin dayanışmasını bir kez daha gösterdiğini belirtmiştir.

Türk bayrakları her yerde

Aliyev, Azerbaycan’da sadece başkent Bakü’de değil aynı zamanda Azerbaycan’ın diğer şehirlerinde de Azerbaycan ve Türk bayraklarının dalgalandığını, bu birliğin sadece halklarımız için değil, aynı zamanda tüm bölge ve dünya için önemli olduğunu, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki siyasetin hem de iş birliğini sağladığını, her iki devlet için başlayan yeni bir dönem hazırlığını bildirmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dünyaya açık mesajlar vermiştir. Yüreğimize su serpmiştir. Bu açıklamalarla birlikte kimlikle seyahat anlaşması başta olmak üzere birçok iş alanında işbirliği iki ülkeye bir çok katkı sağlayacaktır.”