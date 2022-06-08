Kimlik ve ehliyet birleştirme nasıl yapılır? Yeni ehliyet, kimlik (çipli) birleştirme randevusu alma

Milyonlarca vatandaş gündemde olan kimlik ve ehliyet birleştirme ile ilgili detayları merak ediyor. Nüfus cüzdanı ve ehliyeti tek karta entegre etmek isteyenler, kimlik ve ehliyet birleştirme randevusu nasıl ve nereden alınır araştırıyor. İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemeyle ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili değişiklik kararı, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmişti. Şimdi ise gündemde olan konu bakanlığın 21 Eylül 2020’de devreye aldığı bir başka yenilik de ehliyetin kimlik kartına entegre edilmesi uygulaması.

Yeni uygulama ile birlikte kişilerin kimlik belgesi ile ehliyet belgesini ayrı ayrı taşıma zorunluluğu ortadan kalktı. Dünyada ilk ve tek uygulama olan 'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulamasıyla yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgiler, çipli kimlik kartlarına entegre ediliyor. Böylece vatandaşların, trafikte yanlarında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor. İlçe nüfus müdürlüğüne başvuruda bulunan vatandaşlar ehliyetlerini, kimlik kartına tanımlayarak yanlarında tek kart taşıma kolaylığına erişebiliyor.

KİMLİK VE EHLİYET BİRLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Ehliyeti yenilemek için de yine kimlik kartında olduğu gibi bir süreç izleniyor. Yeni kimlik kartı ve yeni ehliyeti olan yurttaşların birleştirme işlemi için herhangi bir belge ibraz etmeleri gerekmiyor. Sadece nüfus müdürlüğüne giderken yanlarında her iki kartı da götürmeleri gerekiyor.

Yeni kimlik kartı ve eski ehliyeti olan yurttaşlar ise birleştirme işlemi için nüfus müdürlüğüne; 4 adet biyometrik fotoğraf, sağlık raporu ve 15 TL'lik harç bedelinin ödendiğini gösteren makbuz götürmeleri gerekiyor.

*Ehliyet ve kimlik belgesinin birleştirilme işleminin yapılabilmesi için her iki belgenin de yenilenmiş olması gerekir.

*Yeni kimlik kartı olup da eski ehliyet ile birlikte bu işlem yapılamaz.

*Ehliyet ve kimlik belgeleri eski ise yenisi ile değiştirilmesi gerekir.

*Birleştirme işlem için randevu alınır.

*Randevu tarihinde ilgili nüfus müdürlüğüne şahsen gidilerek birleştirme işlemi gerçekleştirilir. KİMLİK VE EHLİYET BİRLEŞTİRME ADIMLARI

1- ÖNCE RANDEVU ALIN

Hem ehliyet hem de kimlik yenilemek için ilk yapmanız gereken randevu almak. Bu zorunlu. Randevu için Alo 199 numaralı çağrı merkezini arayabilirsiniz veya ‘randevu.nvi.gov.tr’ internet adresi üzerinden başvurabilirsiniz. Gününüzde gitmediğiniz zaman sistem yeniden randevu almanızı 1 ay engelliyor. Bu durumda eğer gidemeyecekseniz randevuyu, süresi dolmadan en az yarım saat önce iptal etmeniz şart.

2- DEĞİŞİM ÜCRETİNİ YATIRIN

Randevunuzu aldınız, başvurmaya gideceksiniz. Değişim ücretini (değerli kağıt bedeli) başvurunuzdan önce vergi dairesi müdürlüklerine, ‘ivd.gib.gov.tr’ internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla ya da bankaya yatırmanız gerekiyor.

3- BU BELGELERİ HAZIRLAYIN

Başvuruya giderken yanınızda olması gereken belgeler ise şunlar:

- Nüfus cüzdanınız (Nüfus cüzdanı olmayanlar için sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı...)

-Son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf.

-Değişim ücretini ödediğinizi gösteren dekont.

4- YENİSİ 1 GÜNDE ELİNİZDE

Gerekli belgelerle randevunuzu aldığınız gün, nüfus müdürlüğüne giderek başvuru işleminizi yapıyorsunuz. Yeni kimlik, 1 gün veya en geç 2 gün içinde adresinizde oluyor.

5- GEÇERLİLİK SÜRESİNE DİKKAT

Yeni çipli kimlik kartının kullanım süresi 10 yıl. Sürenin ne zaman dolacağı da kimliğin üzerinde yazıyor. Geçerlilik süresinin bitiminde, kart sahibinin tekrar başvuru yaparak kartını yenilemesi gerekiyor.

KİMLİK YENİLEME ÜCRETLERİ 2022 NÜFUS CÜZDANI YERİNE KİMLİK YENİLEME: 37,50 TL

KAYYIP KİMLİK KARTI ÇIKARMA ÜCRETİ: 75 TL

EVLİLİK VE BOŞANMA NEDENİYLE KİMLİK DEĞİŞİMİ: 37,50 TL

ESKİYEN KİMLİĞİ DEĞİŞTİRME: 37,50 TL

YENİ DOĞAN BEBEK İÇİN KİMLİK ÇIKARMA: ÜCRETSİZ

VAKTİNDE YAPILMAYAN BİLDİRİM İÇİN YENİ DOĞAN BEBEK İÇİN KİMLİK ÇIKARMA: 37,50 TL

* YUKARIDA YAZAN ÜCRETLER DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ OLARAK TAHSİL EDİLMEKTEDİR.

PASAPORT YENİLEME ÜCRETİ 2022

Pasaport ücretleri 2022 yılında güncellendi. 2022 yılı için vergi, harç ve cezalarda yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak açıklanmıştı. Yeni yılda pasaport ve ehliyet harçlarında bu oran kadar artışa gidildi.

- 180 lira olan pasaport defteri ücreti 225 lira.

- 6 aya kadar olan pasaport harcı 227 liradan 309 lira.

- 1 yıllık pasaport harcı 332 liradan 450 lira.

- 2 yıllık pasaport harcı 542 liradan 738 lira.

- 3 yıllık pasaport harcı 770 liradan 1048,7 lira.

- 3 yıldan uzun süreli pasaport harçları ise bin 85 liradan bin 478 lira.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ 2022

Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenlerin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyecekleri ücret: -225+45TL'dir. 2022 yılında ehliyet yenilemek için ödenecek ücret 13 TL değerli kağıt bedeli, 2 TL vakıf payı olmak üzere toplamda 15 TL olacak.

EHLİYET HARCI 2022 NE KADAR?

2022 yılında ödenecek ehliyet harcına yüzde 36,2 oranında geldi. Böylelikle B sınıfı ehliyet harcı 2022 yılında bin 116 TL, A sınıfı ehliyet harçları ise 320 TL oldu.