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Ekonomi

Kimlik paylaşımında sorgulama 3 kuruş

Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden alınan bilgiler karşılığında katılma payı 2 kuruştan 3 kuruşa çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 11:37:00 -
Kimlik paylaşımında sorgulama 3 kuruş

Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden alınan bilgiler karşılığında katılma payı ödenmesinde ayrıntılı değişiklikler yapıldı, katılma payı ödenen sorgu çeşitleri artırıldı, çıktı alımına katılma payı getirildi ve katılma payı ücreti sorgu ve çıktı başına 2 kuruştan 3 kuruşa çıkarıldı. Kimlik Paylaşımı Sistemi ile sunulan hizmetlerin kullanımına esas ve sorgu sonucunda sabit değerlerin ve açıklamaların yer aldığı parametre sorgulama servisleri ise ücretsiz olacak.

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