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Aktüel Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı
Aktüel

Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 10:09:47 -
Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, merkezi veri tabanında yer alan verilerin alıcı kurumlarla çevrim içi paylaşımına ilişkin usul ve esasları belirledi.

Konuya ilişkin Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik, Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkezi veri tabanındaki verilerin, alıcı kurumlarla paylaşımı, paylaşıma ilişkin başvuru, taahhütnamenin imza, iptal ve fesih süreçleri, yetkilendirilme, paylaşılan verilerin gizliliğinin sağlanması, kurumların iş ve işlemlerine ilişkin bilgilerin takibi ile kullanıcıların eğitimine ilişkin usul ve esaslarını kapsıyor.

Nüfus Hizmetleri Kanunu ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan yönetmelik, Kimlik Paylaşımı Sistemi'nde verilerin paylaşımına ilişkin esasları, başvuru ve taahhütname süreci, tanımlama ve yetkilendirme, sistemin kullanılması, erişilecek bilgilerin gizliliği ve geri izleme bilgilerinin oluşturulması gibi konuları içeriyor.

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