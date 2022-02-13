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Yaşam Kimlik kartına sürücü belgesi yükleme nüfusmatiklerde olur mu?
Yaşam

Kimlik kartına sürücü belgesi yükleme nüfusmatiklerde olur mu?

Nüfismatiklerde kimliklere ehliyet yüklenir mi? Nüfus müdürlüklerinde bulunan nüfusmatiklerle hangi işlemlerin yapılabileceği merak ediliyor. Peki, kimliklere sürücü belgesi nüfusmatikle yüklenir mi?

Yeniakit Publisher
2022-02-13 17:12:00 -
Kimlik kartına sürücü belgesi yükleme nüfusmatiklerde olur mu?

81 ilde 105 noktada hizmet veren nüfusmatiklerle hangi işlemlerin yapıldığı merak konusu. Peki, kimliklere ehliyet nüfusmatikle yükleniyor mu?

Kimlik kartına sürücü belgesi yükleme nüfusmatiklerde olur mu?

81 ilde nüfus müdürlüklerinde nüfusmatikler bulunuyor. Nüfusmatikler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi olan vatandaşlar, "Nüfusmatikte yer alan parmak izi cihazı ile kimlik doğrulaması yaptıktan sonra, "kimlik kartı işlemleri (bilgi görüntüleme, pin, kişisel mesaj değiştirme gibi), adres beyanı, kimlik kartı başvurusu, 15 yaş altı çocuklar için kimlik kartı başvurusu, kimlik kartına e-imza yükleme, kimlik kartına sürücü belgesi yükleme ve randevu işlemlerini" gerçekleştirebiliyor.

Kimliklere e-imza nasıl yüklenir?

 

Vatandaşların, önceden kart içerisine yerleştirilen parmak izlerinden birini seçerek o parmağı cihazın üzerindeki sensöre yerleştirmesi gerekiyor. Parmak izinin onaylanmasından sonra açılan ekrandaki form doldurulacak. Burada yer alan telefon ve e-posta bilgileri girilerek servis sağlayıcı firmanın isminin yer aldığı kutu seçilecek.

Ardından e-posta adresine gönderilecek doğrulama kodu ekrana girilip 6 haneli pin kodu belirlenecek. Servis sağlayıcı firmanın taahhütnamesinin imzalanmasında, bu 6 haneli pin kodu kullanılacak ve işlem tamamlanacak.

Kimlik kartına e-İmza yükleyenler, bu uygulamaya özel kart okuyucu cihazların bulunduğu tüm özel ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarında kimlik kartlarını okutarak, belgelerini elektronik ortamda imzalama imkanına kavuşacak.

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