Kimlik kartı elektronik sertifika | Elektronik sertifika yüklemesi ne işe yarayacak?

Türkiye yeni ve çipli kimlik kartlarını kullanmaya başladı. Yeni çipli kimlik kartı başvuruları için ilçe nüfus müdürlüğüne doğrudan ya da randevu alarak gidilebilecek. Peki Kimlik kartı elektronik sertifika nedir? Yeni kimlik çıkartmak için başvuruda gereken belgeler neler? Elektronik sertifika yüklemesi nasıl yapılacak? Ayrıntılar haberimizde ...

T.C. Kimlik Kartları Nüfus Cüzdanlarından farklı olarak elektronik kart özelliği taşımaktadır. Bu kartlar ile elektronik bir çok işlemi yapma imkanına sahip olacaksınız. Aynı zamanda zaman içinde bu kimliklere bir çok fonksiyon yükleneceğinden dolayı muhakkak PİN kodu verilmektedir. ALO 199 Çağrı merkezini arayarak yada Nüfus Genel Müdürlüğünün resmi randevu sitesini kullanarak internet üzerinden randevu alabilirsiniz.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü kimlik kartlarında elektronik sertifika yükleme çalışmasında sona gelindi. Uluslararası standartlarda elektronik imza alt yapısına sahip olan kimlik kartlarının bu işlevleri yeni sistemle aktif hale getirilecek. Her türlü elektronik imza işlemi, kimlik kartı kullanılarak yapılabilecek. Elektronik ortamda imza gerektiren her türlü işlem evden çıkmadan internet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Elektronik sertifika yüklemesi ne işe yarayacak?

Yapılacak bu yüklemeler ile TC Kimlik Kartı’nın elektronik ortamda sunduğu kimlik doğrulama ile bütün kartların yerine kullanılabilecek. Bankamatik kartları, kredi kartları, mağaza kartları gibi tüm kartlar kimlik kartına yüklenebilecek. Bankalarla yapılacak olan entegrasyon çalışmaları ile, bundan sonra bir bankadan para çekmek için kredi kartı yerine kimlik kartı yeterli olacak. Bankamatiklerden veya internet bankacılığından kimlik doğrulayarak hesaba ulaşabilecek ve istenilen tüm işlemler yapılabilecek.

Çalışmalarda e-Devlet üzerinden yapılan abonelik işlemleri de kimlik kartları aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Söz konusu kartlar ile çevrimiçi alışverişten dijital bankacılık işlemlerine, sağlık hizmetlerinden noterlik hizmetlerine kadar tüm işlemler artık kimlik kartı doğrulaması ile internetten yapılabilecek.

Yeni kimlik çıkartmak için başvuru belgeleri neler?

Kimlik kartı başvurusu için son 6 ay içinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf ve kimlik beyanı için nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı bir belgenin olması yeterli olacak.Başvuru sonucunda kişiye başvuru belgesinin bir nüshası verilecek.

Kayıp kimlik kartları için ne yapılmalı?

Kimlik kartınızı kaybettiğinizde en kısa sürede İlçe Nüfus Müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunarak yeni kimlik kartı müracaatında bulunmanız gereklidir. Böyle bir durumda zaman kaybetmeden Alo 199 numaralı çağrı merkezimizi arayarak kimlik kartınızın kaybolduğunu bildirerek pasif duruma getirilmesini sağlamanız işlem güvenliği açısından son derece önemlidir.