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Yerel Kimlik bildirmeyen işletme sahibine ceza kesildi
Yerel

Kimlik bildirmeyen işletme sahibine ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2023-08-30 11:12:00 -
Kimlik bildirmeyen işletme sahibine ceza kesildi

Aydın’ın Karacasu ilçesinde bir işletmede yapılan denetimlerde, 2 personelinin kimlik bilgilendirmesini yapmayan işletme sahibine 328 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Aydın’ın Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işletmede yapılan kontrolde, işyeri sahibi tarafından işyerinde çalışan 2 personelin kolluk kuvvetlerine kimlik bildiriminin yapılmadığı tespit edildi. İşletme sahibi hakkında 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 17. Maddesi’ne istinaden 328 TL cezai işlem yapıldı.

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